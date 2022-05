Robert Ardelt wird PR-Director bei Netflix

Köpfe

Ardelt verantwortet ab dem 1. August den DACH-Raum für den Streamingdienst.

Robert Ardelt wird ab dem 1. August als Director PR DACH bei Netflix starten, das bestätigte der Streamingdienst am Mittwochmorgen. Ardelt wechselt zu Netflix von der Agentur APCO Worldwide, die er als Geschäftsführer in den letzten zwölf Jahren von einer kleinen Boutique-Agentur in Deutschland zu einer anerkannten Corporate-Communications-Beratung mit Standorten in Berlin, Frankfurt und München geführt hat.Seit einem Jahr war Robert Ardelt außerdem als Global Chief Innovation Officer als Teil des globalen Management-Board von APCO dafür verantwortlich, die Agentur für die Zukunft aufzustellen, neue Impulse zu setzen und notwendige Schritte zur Transformation, gemeinsam mit Kollegen rund um die Welt, anzugehen.Bevor er nach Berlin wechselte, reiste er als Marketing und Presse-Verantwortlicher für Booz Allen Hamilton (später Booz & Company) durch die DACH-Region, nachdem er zuvor bei Burson-Marsteller (später BCW) das PR-Handwerk erlernte. Im Bereich Storytelling und Kommunikation war Ardelt sogar noch länger aktiv, seine Karriere in der Medienbranche begann er unter anderem als Journalist für RTL und die dpa sowie am Theater an der Ruhr.