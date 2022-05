Produktionsstart von «Rabbit Hole»

US-Fernsehen

Die Fernsehserie ist mit Kiefer Sutherland besetzt und soll dieses Jahr bei Paramount+ ausgestrahlt werden.

Paramount+ gab heute bekannt, dass die Produktion der kommenden Originalseriemit Kiefer Sutherland in der Hauptrolle in Toronto, Kanada, begonnen hat. Die von den CBS Studios produzierte achtteilige Staffel wird im Laufe des Jahres exklusiv auf Paramount+ ausgestrahlt.In «Rabbit Hole» ist nichts so, wie es scheint, als John Weir, ein Meister der Täuschung in der Welt der Wirtschaftsspionage, von mächtigen Kräften, die die Fähigkeit haben, die Bevölkerung zu beeinflussen und zu kontrollieren, des Mordes angeklagt wird. Charles Dance («Game of Thrones») als Dr. Ben Wilson, Meta Golding («Empire») als Hailey Winton, Enid Graham («Mare of Easttown») als Josephine "Jo" Madi, Jason Butler Harner («Ozark») als Valence, Walt Klink («Arctic Circle») als The Intern und Rob Yang («Succession»), der kürzlich als Edward Homm angekündigt wurde.Die Serie wird im Laufe des Jahres in den USA exklusiv auf Paramount+ zu sehen sein. International wird sie in Kanada, Australien, Großbritannien, Italien, Deutschland, der Schweiz, Österreich und Frankreich ebenfalls auf Paramount+ zu sehen sein.