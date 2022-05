«Wetten, dass?» findet erneut im November statt

TV-News

Im vergangenen Jahr kehrte die ZDF-Unterhaltungsshow mit fulminanten Quoten zurück, sodass der Sender weitere Ausgaben mit Thomas Gottschalk ankündigt. Nun steht der Sendetermin für die nächste Show fest.

bildete im vergangenen Jahr den Auftakt der seitdem schwappenden Nostalgie-Welpe, die durch das deutsche Fernsehen schwappt. Mittlerweile dürfte so mancher Programmverantwortliche aber festgestellt haben, dass nicht alles Gold ist, was früher glänzte. Die ZDF-Samstagabendshow scheint aber noch immer so manchen zu blenden, schließlich waren die über 14 Millionen Zuschauer und mehr als 50 Prozent Marktanteil überaus beeindruckend. Dennoch dauerte es zwei Monate, bis das ZDF weitere Ausgaben bestätigte. Nun hat der Mainzer Sender einen Sendetermin gefunden für die nächste Ausgabe mit Moderator Thomas Gottschalk.Wie das ZDF dem Branchendienst ‚DWDL‘ bestätigte, sendet man «Wetten, dass…?» erneut im November, diesmal am 19. November um 20:15 Uhr. Damit bringt man die Show noch kurz vor dem Start der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar unter, die bekanntlich am 21. November beginnt.Der Produktionsort der neuesten Ausgabe ist derweil noch offen. Im vergangenen Jahr traf sich die Branche in Nürnberg, unweit der Heimat von Thomas Gottschalk. Auch die Gäste stehen noch nicht fest. „Weitere Details kommunizieren wir zu gegebener Zeit", wird eine Sendersprecherin in dem Bericht zitiert. Bei vielen Zuschauern dürfte die Nachricht dennoch für Vorfreude sorgen, gute Quoten dürften dem ZDF ohnehin wieder sicher sein. Ob auch der Absatz von Frottee-Schlafanzügen im November steigen wird?