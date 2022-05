Primetime-Check

Punkteten die Erdmännchen im Ersten? Wie viele Zuschauer schalteten den Thriller im ZDF ein? Was hatten die Privatsender dem entgegenzusetzen?

Das Erste begann den Abend mit der Naturdokuund war damit zumindest bei den jüngeren Zuschauern erfolgreich. Insgesamt schalteten 2,45 Millionen Interessierte ab drei Jahren ein, was einem unterdurchschnittlichen Marktanteil von 8,9 Prozent entsprach. 0,57 Millionen 14- bis 49-Jährige sorgten dagegen für gute 9,0 Prozent Marktanteil.ließ alle Werte sinken. Die Reichweite belief sich auf 2,12 Millionen, die Marktanteile bewegten sich nun bei 8,0 respektive 6,1 Prozent.verfolgten 2,31 Millionen, wodurch sich die Marktanteile erholten und bei 11,4 und 6,8 Prozent landeten.Das ZDF fuhr mit dem Thrillerdie größte Reichweite des Montags ein. 5,36 Millionen Zuschauer sahen den 90-Minüter. Damit generierte der Mainzer Sender eine Sehbeteiligung von 19,5 Prozent. In der jungen Zuschauerschaft sorgten 0,45 Millionen für eine Einschaltquote von ordentlichen 7,0 Prozent.und der Spielfilmmarkierten im Anschluss 3,88 und 1,84 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen nun bei 15,5 und 11,4 Prozent bei allen und 9,2 und 8,4 Prozent bei den Jüngeren.ProSieben setzte auf die Serienund, die nur 0,72 und 0,63 Millionen Zuschauer ab drei Jahren verfolgten. In der Zielgruppe verbuchte die Unterföhringer TV-Station nur magere 5,8 und 4,6 Prozent. Ähnlich mau lief es auch fürin Sat.1. Das Finale der Kuppelshow sahen 0,63 Millionen, bei den Umworbenen standen 4,6 Prozent zu Buche. Das Filmdoppel bestehend ausundkam erst zu später Stunde in Fahrt. Ab 20:15 Uhr schalteten 0,96 Millionen ein, die Fortsetzung sahen ab 22:40 Uhr 0,65 Millionen. Der Marktanteil kletterte von zunächst soliden 4,8 auf starke 9,4 Prozent.VOX gewann den Abend mit, die Gründershow verfolgten 2,05 Millionen, was einem Zielgruppenanteil von 15,6 Prozent entsprach. Kein Primetime-Format fuhr einen höheren Wert ein. Zwar verbuchte RTL mit3,31 Millionen Zuschauer, in der Zielgruppe war die Datingshow aber „nur“ bei 11,3 Prozent des Marktes gefragt.sahen danach noch 1,33 Millionen, der Zielgruppewert sank auf 8,8 Prozent. RTLZWEI holte mitundReichweiten von 0,72 und 0,79 Millionen. In der Zielgruppe lag man mit Marktanteilen von 6,6 und 6,7 Prozent klar im grünen Bereich.