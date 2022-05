Upfronts 22: NBC bleibt sich treu  mehr Comedy am Freitag

Hintergrund

Zahlreiche Dick-Wolf-Formate, «Sunday Night Football», «The Voice» – der Programmplan von NBC gab im Vorfeld wenig Grund für Veränderung. Auch der «This is us»-Ersatz ist kein Unbekannter.

Wie Fox war auch der Pfauensender NBC am Montag an der Reihe bei den diesjährigen Upfronts sein Programm für die kommende Saison den Werbeinvestoren vorzustellen. Dabei stand weniger die Frage im Mittelpunkt, welche Serien verlängert oder abgesetzt werden – das meiste war bereits im Vorfeld bekannt gegeben worden –, vielmehr stand die Frage im Raum, wer den langjährigen Hitersetzen würde. Dabei fiel die Wahl auf ein bereits bekanntes Format, das die Dienstagsluft auch schon ein wenig schnuppern durfte:. Während «This is us» nächsten Dienstag zum letzten Mal zwischen 21 und 22 Uhr zu sehen sein wird, wird die Science-Fiction-Serie ab Herbst diesen Slot übernehmen. Zuvor war «La Brea» montags im Programm und besetzte den begehrten Sendeplatz nach. Diesen Platz behält die Castingshow mit Neujurorin Camila Cabello auch in der kommenden Saison. Als Lead-out fungiert dann die Drama-Fortführung, das bereits in der vorvergangenen Woche angekündigt wurde (https://www.quotenmeter.de/n/134127/nbc-bestellt-quantum-leap-fortsetzung Quotenmeter berichtete).Der Dienstag beginnt wie gehabt mit einer einstündigen «The Voice»-Ausgabe, ehe «La Brea» übernimmt. Den Abend beschließt wie gehabt. Auch am Mittwoch und Donnerstag ändert sich nichts, denn Produzent Dick Wolf hat genügend Stoffe, um beide Tage auszufüllen. Während sich am Mittwoch alles um die „Windy City“ mitunddreht, ist donnerstags-Tag.beginnt den Abend, um 21 Uhr folgtund abschließend läuft. Freitags wird zunächst um 20 Uhr die Rückkehr von Peyton Mannings Wettbewerbsseriestattfinden. Ab November wird es zu dieser Stunde den aufeinanderfolgenden Comedy-Block von George Lopez‘ Sitcomund einen neuen geben Staffel von Dwayne „The Rock“ Johnsons. Damit bespielt NBC den Freitag mit Comedy-Programmen, statt wie im Vorjahr mit Krimi von. Die langjährige Serie wird im Winter in der Zwischensaison in ihre zehnte Staffel starten. Ebenfalls zurückkehren werden die Komödienundsowie die Wettbewerbsserienund. Am Wochenende bleibt der Programmplan unverändert, was wenig überraschend ist, schließlich besitzt man mitundzwei äußerst berühmte Programme.Als Neuzugänge präsentierte NBC die Sequel-Serie, die in der Midseason debütieren soll. Darin lässt John Larroquette seine Rolle als Staatsanwalt Dan Fielding aus der beliebten Anwalts-Sitcom mit Melissa Rauch als Richterin Abby Stone wiederaufleben. Für das Linup der Shows ohne Drehbuch sind die Dokuserienvon Dick Wolf, die den realen Helden der Feuerwehr von Los Angeles County folgt. Außerdem kommt, moderiert von Komiker Michael McIntyre und basierend auf einem erfolgreichen britischen Format. Es besteht aus Teilnehmern, die darauf abzielen, mit Hilfe prominenter Gäste auf einem riesigen Spinnrad groß zu gewinnen. In Deutschland moderierte Chris Tall das Format, das aber schnell aus dem RTL-Programm verschwand. Aus den Niederlanden adaptiert NBC das Format, bei dem 100 Teilnehmer versuchen, Freundschaften zu schmieden und Allianzen aufzubauen, während sie planen, bis zu 50 Tage auf einer abgelegenen einsamen Insel zu bleiben und um ihren Anteil am ultimativen Preis von einer0 Million US-Dollar zu kämpfen.Laut Senderangabgaben haben man auch folgende Projekte für einen Pilotfilm beauftragt, aber es wurden keine Entscheidungen über Serienbestellungen getroffen:und ein unbetiteltes Drama von Mike Daniels. Wenn diese Piloten grünes Licht für die Serie erhalten, könnten sie später in den Jahren 2022/23 starten oder für die Aufstellung 2023-24 übernommen werden. Der hauseigende Streamingdienst wurde bei der NBC-Präsentation eher stiefmütterlich behandelt und fand kaum Erwähnung. Es hieß lediglich, dass alle Network-Shows am Folgetag exklusiv auf Peacock gestreamt werden können.„Während wir uns auf unseren starken, stabilen Zeitplan im Herbst stützen, überdenken wir auch das Timing der Starts auf einem prominenten Sendeplatz mit einem bedeutenden Nachlass , um unseren Shows die besten Erfolgschancen zu geben“, sagte Frances Berwick, Chairman, Entertainment Networks, NBCUniversal Television and Streaming. „Mit der enormen Reichweite, die unsere Affiliate-Partnersender bieten, gepaart mit der exklusiven Verfügbarkeit am nächsten Tag auf Peacock, werden unsere NBC-Shows für das Publikum wirklich auf jede Weise zugänglich sein, die es sehen möchten.“ Susan Rovner, Chairman, Entertainment Content, NBCUniversal Television and Streaming, fügte an: „Wir investieren weiterhin in Inhalte für NBC, die nicht nur die enorme breite Anziehungskraft haben, die die Plattform ausmacht, sondern auch die Fähigkeit, nach ihrem Sendedebüt weiterhin Fans auf unseren Plattformen zu finden; eine Strategie, mit der wir in dieser Saison bereits große Erfolge verzeichnen konnten.“ Und weiter: „Wir freuen uns sehr über die Neuzugänge in unserem Lineup, von denen wir glauben, dass sie unserem linearen Publikum super dienen werden. Darüber hinaus werden wir weiterhin Piloten entwickeln und bestellen, die alle dazu beitragen werden, eine robuste ganzjährige Saison zu stärken.“Montag8-10 P.M. — «The Voice»10-11 P.M. — «Quantum Leap» (neu)Dienstag8-9 P.M. — «The Voice»9-10 P.M. — «La Brea»10-11 P.M. — «New Amsterdam»Mittwoch8-9 P.M. — «Chicago Med»9-10 P.M. — «Chicago Fire»10-11 P.M. — «Chicago P.D.»Donnerstag8-9 P.M. — «Law & Order»9-10 P.M. — «Law & Order: SVU»10-11 P.M. — «Law & Order: Organized Crime»Freitag8-9 P.M. – «Capital One College Bowl»8-8:30 P.M. – «Lopez vs. Lopez» (ab November) (neu)8:30-9 P.M. – «Young Rock» (ab November)9-11 P.M — «Dateline NBC»Samstag8-9 P.M. — Drama Encores9-10 P.M. — «Dateline Weekend Mystery»10-11 P.M. – «SNL Vintage»Sonntag7-8:20 P.M. — «Football Night in America» (ebenfalls live auf Peacock)8:20-11 P.M. — «NBC Sunday Night Football» (ebenfalls live auf Peacock)