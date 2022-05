VOX holt «Das perfekte Promi Dinner» zurück

TV-News

Im Juni und Juli wird es vier Promi-Folgen der beliebten Vorabendsendung geben, die jeweils unter einem besonderen Motto stehen.

Es ist eine der bekanntesten Sendermarken von VOX . Seit über 15 Jahren ziertden Vorabend. Zwischen 2006 und 2019 bespielte der Sender mit der roten Kugel mitauch die Primetime. In den letzten Jahren der Sendung bestand das Konzept allerdings nur noch aus verschiedenen Teilnehmern aus dem RTL-Dschungelcamp. «Das perfekte Dschungel Dinner» wurde nach anhaltend schwachen Quoten dann aber eingestampft. Dennoch läuft es für die Vorabend-Variante in diesem Jahr so gut wie seit 2013 nicht mehr. Daher hat VOX nun die Rückkehr von «Das perfekte Promi Dinner» angekündigt.Statt deren fünf Teilnehmern werden in der Promi-Ausgabe jeweils vier bekannte Persönlichkeiten zu sehen sein und je ein 3-Gänge-Menü kredenzen. Geplant sind vorerst vier Folgen, die ab dem 19. Juni jeweils sonntags um 20:15 Uhr bei VOX ausgestrahlt werden. Jede Ausgabe steht dabei unter einem besonderen Motto. Den Anfang macht die „Generation Social Media“ mit den YouTuberinnen Lara Loft und Malwanne sowie dem Twitch-Streamer Papaplatte und und dem Food-Influencer MAX.Am 26. Juni folgt „Die Woche der Vielfalt“ mit «Princess Charming» Irina Schlauch, «Prince Charming» Nicolas Puschmann, Drag Queen Candy Crash und «Love Island»-Kandidatin Jessica Derucki. Am 3. Juli kochen die «Goodbye Deutschland»-Gespanne Tamara & Marco Gülpen, Danni Büchner & Joelina Karabas, Mark & Licia Wycislik sowie Lisha & Lou, bekannt aus «Das Sommerhaus der Stars». Zum Finale geht es auf die „Partymeile Mallorca“, denn am Herd stehen Ina Colada, Detlef Stevens, Lorenz Büffel und Isi Glück. Die Produktion der Sendung bleibt in der Hand von ITV Studios Germany.