RTL verschiebt «Jauch gegen Lichter»

TV-News

Stattdessen trifft Günther Jauch am 30. Mai auf «heute-show»-Moderator Oliver Welke.

Bislang bat Günther Jauch «Bergdoktor»-Darsteller Hans Sigl zum Duell in der RTL-Sendung. Ende dieses Monats war eigentlich das Quiz-Aufeinandertreffen mit Horst Lichter geplant, die Sendungwurde nun aber verschoben. Stattdessen hat RTL für den 30. Mai den nächsten ZDF-Mann angekündigt, der sich dem «Wer wird Millionär?»-Moderator stellen muss. Die Wahl fiel auf Oliver Welke, der Moderator der «heute-show».Die «Jauch gegen Lichter»-Sendung verschiebt sich um eine Woche und geht am 6. Juni um 20:15 Uhr über den Äther. Damit kommt es zu einer Änderung der neuaufgelegten «5 gegen Jauch»-Variante. Im April quizzten Jauch und Sigl zweimal gegeneinander. Zunächst trat Sigl mit seiner Crew gegen Jauch an und eine Woche später kam es zur Revanche, bei der Jauch Unterstützung bekam. Durch die nahtlos aneinander getaktete Ansetzung scheint RTL auf die Revanche-Sendungen zu verzichten.«Jauch gegen Sigl» war ohnehin nur beim älteren Publikum ein Erfolg. Die beiden Sendungen verfolgten 2,85 und 2,62 Millionen Zuschauer, die Marktanteile bewegten sich bei guten 11,2 und 10,6 Prozent. In der Zuschauergruppe der 14- bis 49-Jährigen schaltete am Montagabend 0,58 und 0,56 Millionen ein, die Marktanteile lagen bei ausbaufähigen 9,8 und 9,4 Prozent. In den neuen Folgen bleibt wie bei den Sigl-Sendungen Oliver Pocher als Moderator im Einsatz.