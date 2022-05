«Doctor Who»: BBC besetzt die Rolle von Rose Tyler neu

England

Noch rund eineinhalb Jahre müssen sich die Fans auf das neue Serienspecial gedulden.

Wie BBC am Montag bekannt gab, wird Yasmin Finney als Rose zur Besetzung vongehören. Ihre Rolle wird im Jahr 2023 debütieren, zeitgleich mit dem 60-jährigen Jubiläum der Serie. "Das Leben bei «Doctor Who» wird immer bunter und wilder, wie kann es da noch eine Rose geben?", sagte Showrunner Russell T. Davies in einer Erklärung. "Das werden wir im Jahr 2023 herausfinden, aber es ist eine absolute Freude, Yasmin am «Doctor Who»-Set willkommen zu heißen. Wir haben uns alle in sie in «Heartstopper» verliebt, eine dieser Shows, die die Welt verändern – und jetzt kann Yasmin das Whoniversum verändern!"Finney hat sich in der Netflix-Hitserie «Heartstopper», in der sie die Rolle der Elle Argent spielt, schnell zu einem Fan-Favoriten entwickelt. Ihre Casting-Ankündigung folgt auf die Enthüllung des nächsten Doctor Who – der von einem anderen beliebten Netflix-Schauspieler, «Sex Education»-Star Ncuti Gatwa, gespielt wird."Wenn irgendjemand der achtjährigen Yasmin gesagt hätte, dass sie eines Tages Teil dieser kultigen Serie sein würde, hätte ich ihm niemals geglaubt", so Finney. "Diese Serie hat einen Platz in den Herzen so vieler Menschen, und von der Legende Russell selbst als Trans-Schauspielerin gesehen zu werden, hat nicht nur mein Jahr, sondern mein Leben verändert. Ich kann es kaum erwarten, diese Reise zu beginnen und zu sehen, wie Rose aufblüht. Macht euch bereit."