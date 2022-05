«Goodbye Deutschland»-Liebes-Ableger endet verhalten

Quotennews

Seit vier Wochen sucht VOX mit seinem Auswanderer-Format «Goodbye Deutschland» die Liebe am anderen Ende der Welt. Konnte der Spin-off zum Finale den Abwärtstrend stoppen?

Kaum eine Programmmarke steht mehr für den Privatsender VOX als. Da ist es nur logisch, dass die Kölner TV-Station alles aus dem Programm quetschen möchte, was nach nun schon 16 Jahren auf Sendung noch drin ist. Daher startete man am Freitagabend gleich zwei Ableger in diesem Jahr. Nachzierte bis gestern Abendden Freitagabend. Zwar sorgte der Liebes-Ableger für ein wenig Aufschwung gegenüber den Abenteuern, die im März und April zu sehen waren, doch vollends überzeugend ist die Performance nicht, zumal die Werte stetig sanken.Angefangen bei 1,12 Millionen schalteten den Abschluss der vierteiligen Reihe nun 0,98 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil sank von 4,2 auf 4,0 Prozent. In der Zielgruppe verbuchte man mit der Premiere Ende April noch ordentliche 7,5 Prozent, nun standen 7,1 Prozent zu Buche. Die Reichweite belief sich auf 0,36 Millionen 14- bis 49-Jährige.Am Vorabend beschlossdie Woche bei Leander im Lahn-Dill-Kreis. Der 63-Jährige servierte unter anderem zum Nachtisch fruchtige Zitrone und cremige Pistazie. Wer zum Wochensieger gekrönt wurde, wollten sich 1,03 Millionen Zuschauer nicht entgehen lassen, die 5,5 Prozent Markanteil generierten. In der Zielgruppe sorgten 0,26 Millionen für 7,5 Prozent Sehbeteiligung.