Primetime-Check

Wie lief es für die Spielfilme bei ProSieben und RTLZWEI? Konnte sich «Let’s Dance» den Zielgruppensieg sichern? Was hatten die Öffentlich-Rechtlichen zu bieten?

Im Ersten gingauf Sendung, den sich um 20:15 Uhr 3,36 Millionen Zuschauer ab drei Jahren nicht entgehen lassen wollten. Der 90-Minütiger sorgte für Marktanteile von 13,5 Prozent bei allen und 7,6 Prozent bei den 14- bis 49-jährigen Sehern. Im Anschluss blieben für dieund eine-Wiederholung noch 2,82 und 1,69 Millionen dran. Die Marktanteile bewegten sich nun bei 11,6 und 8,9 Prozent. Bei den Jüngeren wurden 8,8 und 4,9 Prozent ausgewiesen. Im ZDF sorgtenundfür Reichweiten von 4,39 und 4,08 Millionen, was Marktanteile von 17,8 und 16,1 Prozent beim Gesamtpublikum zur Folge hatte. Die beiden Krimi-Reihen unterhielten 6,4 und 6,2 Prozent der jungen Zuschauerschaft. Daskam im Anschluss noch auf 2,98 Millionen Interessierte, die Sehbeteiligungen bewegten sich nun bei 12,7 und 7,0 Prozent.Bei RTL stand das Halbfinale vonauf dem Plan, das diesmal 3,71 Millionen verfolgten. Mit 19,4 Prozent in der Zielgruppe sicherte sich die Tanzshow den Abendsieg. Sat.1 setzte aufund, die Ranking-Shows waren aber nur bei 0,90 und 0,72 Millionen gefragt. In der werberelevanten Gruppe setzte es 5,7 und 6,2 Prozent Marktanteil.wollten 0,98 Millionen VOX-Zuschauer sehen, die für eine Einschaltquote von 7,1 Prozent bei den Jüngeren sorgten.ProSieben strahlte die dritte «Star Wars»-Episodeaus und wurde von 0,99 Millionen angesteuert. Die Quotennadel zeigte 8,3 Prozent in der Zielgruppe an. Kabel Eins versendete bis Mitternacht einen-Viererpack, den zu Beginn des Abends 0,57 Millionen Zuschauer einschalteten. Im Laufe des Abends stieg die Reichweite zunächst auf 0,70 und 0,76 Millionen, bevor sie auf 0,59 Millionen Zuschauer zurückfiel. In der Zielgruppe wurden die Marktanteile mit 2,9 , 3,1 und 4,8 sowie 5,7 Prozent beziffert. 1,10 Millionen Zuschauer entschieden sich für den Actionfilm, der 5,6 Prozent Marktanteil bei den Jüngeren bescherte. Im Anschluss blieben fürnoch 0,61 Millionen dran. Den Edgar-Wright-Streifen sahen ebenfalls 5,6 Prozent des Zielgruppenpublikums.