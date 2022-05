«Grill den Henssler» erholt sich wieder

Quotennews

Die Koch-Duell-Show «Grill den Henssler» ist in diesem Jahr am Sonntagabend ein wahres Wechselbad der Gefühle. Nach einer sehr schwachen Show lief es gestern wieder besser.

Von 1,42 auf 1,26 Millionen, von 1,26 auf 1,52 Millionen. Zuletzt wieder zurück auf 1,24 Millionen. So dreht sich das Karussellseit dem 10. April weiter und weiter. Trotz der wöchentlich arg unterschiedlichen Zuschauerzahlen, blieb mit Blick auf die Quote meist in einer ähnlichen Region. Alle Folgen tummelten sich bisher grob um die 5,5 Prozent, einzig die 1,25-Millionen-Zuschauer-Folge holte deutlich bessere 6,2 Prozent. In der klassischen Zielgruppe spielte sich in etwa auch ein derartiges Spiel ab, mit 0,54 Millionen Umworbenen und einem Marktanteil von 8,9 Prozent hob sich allein die erwähnte starke Folge ab. Gestern wurde gegen Pierre M. Krause, Bruce Darnell und Lukas Podolski gekocht und die Zahlen stiegen wieder.Mit ordentlichen 1,43 Millionen Zuschauern liefert Steffen Henssler zwar keine neuen Bestwerte in Sachen Reichweite ab, die Quote zeigt mit 6,4 Prozent Anteil am TV-Markt jedoch einen in diesem Jahr noch nicht erreichten Stand. Die Zielgruppe präsentierte sich mit 0,48 Millionen Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren, hier also ebenfalls kein neuer Bestwert. Die Quote war hier jedoch ebenfalls sehr gut. 8,9 Prozent konnten gestern im Zielgruppen-Markt verbucht werden, die Show von gestern ist also gleich auf mit den bisher besten Leistungen.Nach «Grill den Henssler» versuchte sich dann ab 23:40 Uhr noch. Das Magazin-Format hielt noch 0,69 Millionen Zuschauer beim Sender mit der roten Kugel, der Marktanteil stieg auf 7,5 Prozent. Mit 0,17 Millionen Zuschauern aus der klassischen Zielgruppe endete der VOX-Tag vor einem Marktanteil von 7,5 Prozent.