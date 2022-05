Neue «Westworld»-Staffel parallel bei Sky

TV-News

Fans von «Westworld» dürfen sich freuen - es muss keinerlei Zeit nach der US-Ausstrahlung auf die HBO-Serie gewartet werden. Wenn man Sky-Kunde ist.

Die Emmy prämierte HBO-Seriefeiert nicht nur Premiere ihrer vierten Staffel, in Deutschland muss auf die neuen Folgen nicht einmal länger gewartet warten. In der Nacht zum 27. Juni ist «Westworld» bei Sky parallel zur US-Ausstrahlung wahlweise auf Deutsch oder im Original auf Sky zu sehen. Im Rhythmus von je einer Folge pro Woche bringt Sky dann via Sky Ticket oder Sky Q die Folgen auf Abruf ins Programm, bei Sky Atlantic wird jeweils abends eine Folge um 20:15 Uhr ausgestrahlt.Inhaltlich leitet Staffel vier seine Zuschauer in eine düstere Odyssee über das Schicksal des Lebens auf der Erde. Evan Rachel Wood, Ed Harris, Jeffrey Wright, Tessa Thompson, Luke Hemsworth, Aaron Paul und Angela Sarafyan spielen ihre jeweiligen Hauptrollen weiterhin. Als Gaststar ist in der neuen Staffel «Westworld» wird Oscar-Gewinnerin Ariana DeBose zu sehen sein.Kilter Film und Bad Robot Productions fungieren als Produktionsfirmen, in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Television. Entwickelt wurde die Serie von Jonathan Nolan und Lisa Joy. Zusammen mit Alison Schapker, Denise Thé, J.J. Abrams, Athena Wickham, Richard J. Lewis und Ben Stephenson treten sie auch als ausführende Produzenten auf.