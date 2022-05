Taraji P. Henson möchte «Godmother of Harlem» produzieren

US-Fernsehen

Die Schauspielerin, die bei «Empire» mitwirkte, arbeitet exklusiv für BET.

Die US-Medien sind sich einig, dass die Zusammenarbeit zwischen dem Paramount-Unternehmen BET und Schauspielerin Taraji P. Henson ein Gewinn ist. Im März unterzeichneten Henson und TPH Entertainment einen Gesamtvertrag mit BET Studios, um die steigende Nachfrage nach hochwertigen Inhalten von schwarzen Autoren zu befriedigen.Jetzt kommt. Die von Leigh Davenport adaptierte Serie basiert auf dem Buch "The World of Stephanie St. Clair: An Entrepreneur, Race Woman and Outlaw in the Early Twentieth Century Harlem" von Shirley Stewart. Es erzählt die wahre Geschichte von St. Clair, die in den 1920er und 30er Jahren "die profitabelste weibliche 'Nummernbankerin' in einer illegalen Unterwelt war, die von den bösartigsten und berüchtigtsten Männern geführt wurde"."Um es ganz einfach auszudrücken: Alles, was sie jemals wollte, war, sich um ihre eigenen Angelegenheiten zu kümmern. Schließlich war sie eine Dame", heißt es in der Beschreibung der Serie. "Aber als ein gieriger und gewalttätiger Mafioso begann, in ihr Revier einzudringen, setzte sie sich zur Wehr und führte einen Krieg, der Harlem und ihr Leben für immer veränderte."