Ohne Fußball: «Barcelona-Krimi» räumt ab

Quotennews

Der zweite Spielfilm mit dem Titel „Der Riss in allem“ holte sich am Donnerstag den Tagessieg.

Clemens Schick und Anne Schäfer ermittelten in diesem Monat bereits zum zweiten Mal in. Weil in der vergangenen Woche sechs Millionen Zuschauer das UEFA-Europa-League-Halbfinale mit Finalist Eintracht Frankfurt verfolgten, war der Reihe kein neuer Bestwert vergönnt. Nun schalteten 5,25 Millionen Zuschauer ein, sodass die bisherige Top-Leistung aus dem Mai 2020 (5,13 Millionen) übertroffen wurde. Der Marktanteil belief sich auf fabelhafte 20,2 Prozent, beim jungen Publikum standen mittelmäßige 6,9 Prozent auf der Uhr. Die Reichweite bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 0,42 Millionen.Das Interesse an dem Ukraine-Krieg lässt nach – das musste auchfeststellen. Die Doku „Ukraine-Krieg: Ist der Pazifismus am Ende?“ erreichte nur 2,46 Millionen Zuschauer und sicherte sich einen Marktanteil von 10,5 Prozent. Die Sendung, die der WDR betreute, kam auf 0,21 Millionen 14- bis 49-Jährige und fuhr katastrophale 3,6 Prozent Marktanteil ein. Themen waren auch der Krieg in der Türkei und die Bremsung bei der Windkraft.Pierre M. Krause war zu Gast beiund brachte 1,15 Millionen Zuschauer mit, der Marktanteil lag bei 7,9 Prozent. Till Reiners und Bärbel Schäfer besuchten Torsten, 0,84 Millionen Zuschauer waren dabei und verhalfen zu 8,5 Prozent Marktanteil. Die beiden Comedy-Formate verbuchten 6,1 und 7,3 Prozent bei den jungen Leuten.Das zweite Halbfinale desunterhielt beim digitalen Sender One 0,27 junge Millionen Fernsehzuschauer. Das Halbfinale, das von Peter Urban kommentiert wurde, sicherte sich 4,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Unter den Gewinnern waren unter anderem Australien, Schweden, Polen und Belgien. Die Band „The Rasmus“ qualifizierte sich für Finnland.