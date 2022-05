«American Auto» geht weiter

US-Fernsehen

Die Comedy-Serie von den «Superstore»-Machern erhält ein Ticket für ein weiteres Jahr.

Der Fernsehsender NBC hat das Formatverlängert, das von «Superstore»-Schöpfer Justin Spitzer kreiert wurde. Die Workplace-Sitcom wurde im Dezember des vergangenen Jahres ausgestrahlt. Spitzer fungiert als Schöpfer, Autor und ausführender Produzent. Weitere ausführende Produzenten sind der Regisseur des Pilotfilms Jeff Blitz, Aaron Kaplan und Dana Honor. Universal Television produziert in Zusammenarbeit mit der Spitzer Holding Company und Kapital Entertainment.Die Serie, die in Detroit spielt, wo Payne Motors gerade Katherine Hastings (Ana Gasteyer) eingestellt hat, seine erste weibliche Geschäftsführerin, die großen Erfolg in der Pharmabranche hatte, aber nicht die geringste Ahnung von Autos hat – nicht einmal, wie man sie fährt. Katherine und ihr Team von Führungskräften müssen sich an den Wandel der Zeit anpassen oder werden auf den Schrottplatz geschickt.Harriet Dyer spielt Paynes leitende Kommunikationsbeauftragte Sadie, Katherines rechte Hand, die Katherine ständig vor sich selbst rettet. Sie kämpft auch gegen ihre Gefühle für Jack (Tye White) an, einen Fließbandarbeiter von Payne, mit dem sie einen One-Night-Stand hatte und den Katherine plötzlich in die Firmenzentrale befördert hat, was es unmöglich macht, ihm auszuweichen. Zum restlichen Team gehören Wesley (Jon Barinholtz), der Möchtegern-Thronfolger von Payne, wenn er nicht so schlecht in seinem Job wäre; Paynes brillanter, aber verklemmter Chef-Produktdesigner Cyrus (Michael B. Washington); Paynes leicht sozial unbeholfener Chefsyndikus Elliot (Humphrey Ker); und Katherines urkomische Assistentin Dori (X Mayo).