Drei Spin-offs von The CW gehen in Serie

US-Fernsehen

«The Winchesters» kommt, von «Walker» gibt es einen Ableger und der Sender bestellt «Gotham Knights».

Das US-Network The CW wird im kommenden Fernsehjahr drei Stunden pro Woche mit Ablegern bespielen. Übrigens waren dies auch die einzigen drei Pilotfilme, die die Verantwortlichen in diesem Jahr überhaupt bestellten. Bei den Serien handelt es sich um den «Supernatural»-Prequel, das «Walker»-Spin-offund, das von der «Batwoman»-Crew kommt.In «Gotham Knights» schmiedet der rebellische Adoptivsohn von Bruce Wayne (Oscar Morgan) nach dessen Ermordung eine unwahrscheinliche Allianz mit den Kindern von Batmans Feinden, die alle für die Ermordung des "Caped Crusaders" verantwortlich gemacht werden. Und als die meistgesuchten Verbrecher der Stadt muss diese abtrünnige Bande von Außenseitern kämpfen, um ihre Namen reinzuwaschen. Aber in einem Gotham ohne den Dark Knight, der es beschützt, wird die Stadt zur gefährlichsten, die sie je war. Doch die Hoffnung kommt von ganz unerwarteter Seite, denn dieses Team von ungleichen Flüchtlingen wird die nächste Generation von Rettern sein, die Gotham Knights.«The Winchesters» spielt vor der Geburt von Sam und Dean. Die Serie erzählt, wie sich die Eltern der beiden, John (Drake Rodger) und Mary (Meg Donnelly), kennenlernten und wie sie alles aufs Spiel setzten, um nicht nur ihre Liebe, sondern die ganze Welt zu retten. Robbie Thompson ist Autor und ausführender Produzent, Jensen Ackles und Daneel Ackles sind ebenfalls ausführende Produzenten.«Walker: Independence» ist in den späten 1800er Jahren angesiedelt und handelt von Abby Walker (Katherine McNamara), einer wohlhabenden Bostonerin, deren Ehemann auf einer Reise in den Westen vor ihren Augen ermordet wird. Seamus Fahey hat das Drehbuch geschrieben und die Geschichte gemeinsam mit Anna Fricke verfasst.