«Midwich Cuckoos» schlägt bei Sky auf

Erstmals im Juli 2020 angekündigt, findetim kommenden Juni seinen Weg zur Ausstrahlung beim Pay-TV-Sender Sky. Die britische Science-Fiction-Serie, die auf dem gleichnamigen Roman von John Wyndham basiert, wird ab dem 16. Juni immer donnerstags ab 21:55 Uhr auf Sky Atlantic zu sehen sein. Hierzulande ist Wyndhams Buch unter den Titeln "Es geschah am Tage X" und "Kuckuckskinder" bekannt. Parallel zur linearen Verwertung wird die siebenteilige Staffel auch beim Streamingdienst Sky Ticket sowie über Sky Q auf Abruf ausgespielt. Zum Start gibt es eine Doppelfolge, danach wöchentlich eine Episode. Die Serie ist wahlweise im Original mit englischen oder deutschen Untertiteln sowie in der synchronisierten Fassung zu sehen.In den Hauptrollen spielen Keeley Hawes und Max Beesley. Zum weiteren Cast zählen India Ria Amarteifio, Synnove Karlsen, Cherrelle Skeete, Samuel West, Aisling Loftus, Ukweli Roach, Lara Rossi, Lewis Reeves, Rebekah Staton und Anneika Rose. Alice Troughton und Jennifer Perrott führten Regie. Die Produktion des Sky Originals verantwortete Eliza Mellor, als Executive Producers fungierten Rick Senat, Neil Blair und Regisseurin Alice Troughton.Zum Inhalt: Die kleine englische Pendlerstadt Midwich ist ein recht verschlafener Ort, in dem in der Regel nicht viel passiert. Bis in der Dämmerung eines Sommertages die Bewohner einiger Straßenzüge des Städtchens in Panik geraten: Nach einem Stromausfall fallen die Menschen plötzlich und ohne Grund in Ohnmacht. Erst als der mysteriöse Stromausfall behoben ist, scheint sich das Leben der Betroffenen wieder zu normalisieren. Doch dann entdecken die Bewohner, dass alle Frauen im gebärfähigen Alter, die ohnmächtig waren, auf unerklärliche Weise schwanger geworden sind. Die begabte Psychotherapeutin Dr. Susannah Zellaby (Hawes), hat alle Hände voll zu tun, um den Betroffenen durch die emotionale Achterbahn zu helfen. Währenddessen versucht der örtliche Polizeibeamte DCI Paul Kirby (Beesley) die Bewohner zu beruhigen und die Ordnung aufrechtzuerhalten. Ungeachtet dessen baut sich in den gemütlichen Straßen von Midwich eine furchterregende Macht auf.Die Geschichte diente bereits vor vielen Jahren als Vorlage für filmische Adaptionen. 1960 verfilmte Wolf Rilla die Geschichte, 1995 folgte eine weitere «Das Dorf der Verdammten»-Verfilmung von John Carpenter.