sixx möchte das Publikum «Baff» machen

TV-News

Der Spartensender hat eine neue Primetime-Show angekündigt, die von Melissa Khalaj moderiert wird. sixx beschreibt das Format als „Schlagfertigkeits-Bootcamp“. Außerdem zeigt sixx im Juni die US-Serie «For the People».

ist der Titel einer neuen Primetime-Show, die der Spartensender sixx angekündigt hat. Die Sendung wird von Melissa Khalaj moderiert und soll im Sommer ausgestrahlt werden. Die acht Folgen, die als „Schlagfertigkeits-Bootcamp“, das „Gebrauchsanweisungen für den perfekten Konter“ an die Hand geben soll, wird von SEO Entertainment produziert. Khalaj wird das Publikum nicht allein schlagfertig machen, sondern hat sich prominente Frauen wie Moderatorin Ariana Baborie, Podcasterin Evelyn Weigert oder Comedienne Lena Kupke zur Unterstützung ins Studio geladen. Gemeinsam sollen sie zeigen, wie sich blöde Sprüche scharfzüngig und mit einer Extraportion Humor elegant aushebeln lassen.„«BAFF» ist die Sendung, die sich jede:r wünscht, um nie wieder sprachlos einer unangenehmen Situation ausgesetzt zu sein – ob ein blöder Spruch von Kolleg:innen oder der Schwiegermutter. Wer «BAFF» guckt, wird danach in Alltagssituationen clever kontern können. Ich habe selbst schon so viel mitgenommen bei den Drehs, dass ich unter Freunden nur noch Konter-Khalaj genannt werde“, verspricht die Moderatorin.sixx-Senderchefin Ellen Koch erklärt: „Mit unserer neuen eigenproduzierten Studioshow zur Prime Time setzen wir auf Unterhaltung mit Haltung und schließen mit dem entertainigen «BAFF»-Schlagfertigkeits-Bootcamp von Frauen für Frauen gleichzeitig eine Service-Lücke in der Entertainment-Landschaft. Ganz besonders freue ich mich darüber, dass Melissa unser Host ist und sie uns bei der Entwicklung ab Stunde Eins begleitet hat.“Neben der Unterhaltungsshow hat sixx auch weitere Serien-Ware angekündigt. So wandert die Krimi-Reihenach anderthalb Jahren hinter der Bezahlschranke von Joyn Plus+ ins Free-TV. Sixx zeigt die Produktion von Shondaland, das derzeit mit Hits wie «Inventing Anna» und vor allem «Bridgerton» die Netflix-Charts aufmischt, ab dem 1. Juni immer mittwochs ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen. In der Serie, die 2018 bei ABC debütierte, stehen sechs vielversprechende Nachwuchsanwälte am Bundesgerichtshof in New York City im Mittelpunkt. Dort, wo die härtesten Fälle des Landes verhandelt werden, wollen sie ihr Können unter Beweis stellen. Dabei müssen sie sich einigen Herausforderungen stellen und oftmals gegeneinander antreten. Denn sowohl auf der Anklagebank als auch bei der Verteidigung ihrer Klienten wird den Juristen einiges abverlangt.