BBC verlängert britischen «Tatortreiniger»

«The Cleaner», wie die Serie in Großbritannien genannt wird, geht in eine zweite Runde.

Zwischen 2011 und 2018 stand Bjarne Mädel insgesamt 31-mal als Heiko „Schotty“ Schotte in der NDR-Serievor der Kamera. Im vergangenen Jahr brachte die BBC eine eigene Adaption der Studio-Hamburg-Produktion an den Start, die alsauf der Insel bekannt ist. Knapp sieben Monate nach dem Finale der sechsteiligen ersten Staffel gab der öffentlich-rechtliche Sender nun grünes Licht für eine zweite Staffel.In Großbritannien übernimmt die Mädel-Rolle Greg Davies, der Paul „Wicky“ Wickstead verkörpert. Er freut sich auf weitere skurrile Abenteuer als Tatortreiniger: „Es war mir ein Vergnügen, Wicky und seine blutige Karriere zum Leben zu erwecken. Ich bin absolut begeistert, auch weiterhin diese Rolle spielen zu dürfen! Ich erwähne lieber nicht, wie heiß es in diesem Anzug unter dem Licht am Set wird! Wir mussten ihn am Ende verbrennen. Ich freue mich sehr, danke BBC!“ In den neuen Episoden landet Wicky zu seinem Glück unter anderem auch in einem Pub, der verzweifelt seine Fähigkeiten als staatlich zertifizierter Tatortreiniger benötigt. Neben Greg Davies sind auch die Co-Autoren wie Paul Allen, Barry Castagnola, Meg Salter und Mike Wozniak für die Drehbücher verantwortlich.„Wir freuen uns sehr, dass das britische Publikum Greg Davies in der Rolle des Cleaners begeistert gefeiert hat und die BBC uns mit weiteren Folgen beauftragt. Auch die zweite Staffel wird wieder großartig blutig!“, erklärte Vivien Muller-Rommel, Executive Producerin. Die sechsteilige zweite Staffel wird von Studio Hamburg für BBC One produziert. Als Producer fungiert Sam Ward. Die Redaktion bei BBC One verantwortet Ben Caudell.