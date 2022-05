«Wendehammer» startet mau

Quotennews

Das schwache Abschneiden der neuen ZDF-Serie bekam auch «maybrit illner» am späten Donnerstagabend zu spüren.

Am Donnerstag um 20.15 Uhr startete die erste Staffel von, ein deutsches «Desperate Housewives» in einer Vorstadtidylle. Im Mittelpunkt stehen vier Frauen, die ein schreckliches Geheimnis haben: Sie versenkten eine Leiche im See. Die ersten beiden Episoden waren kein Straßenfeger, mit 2,96 und 2,88 Millionen Zuschauer haben sich die ZDF-Verantwortlichen nicht wirklich gefreut.Die Serie, die aus der Feder von Alexandra Maxeiner stammte, sicherte sich unterdurchschnittliche 11,5 und 11,0 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen wurden 5,0 und 5,3 Prozent Marktanteil verbucht, die Reichweiten lagen bei 0,29 und 0,33 Millionen. Damit lief es für den Mainzer Sender deutlich schlechter als «Der Bergdoktor» und «Die Bergretter», schon «Doktor Ballouz», welches bis vor acht Tagen ausgestrahlt wurde, lief eher schleppend.In Berlin lud Maybrit Illner zu ihrer Talkshow ein, 2,34 Millionen Zuschauer folgten der Moderatorin. Das Thema „Krieg, Corona, Inflation“ sicherte sich 12,8 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum punktete man mit Gästen wie Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) 0,26 Millionen sowie 5,5 Prozent.hatte unter anderem Grünen-Politiker Jürgen Trittin in sein Studio geladen, 1,88 Millionen Zuschauer waren die Folge. Die Marktanteile bewegten sich bei guten 18,2 und 8,3 Prozent.