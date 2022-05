«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» deklassiert Topmodels

Quotennews

Am späten Abend schickte RTL ein weiteres Mal Steffen Hallaschka mit «stern tv Spezial» auf Sendung.

Am Donnerstag strahlte RTL zwischen 19.40 und 21.30 Uhr die-Jubiläumsfolge anlässlich des 30. Geburtstag der Soap aus. Der Serienbösewicht Jo Gerner ist untergetaucht und sucht nach Beweisen seiner Unschuld. Doch kann Linostrami seinen Erzfeind aufspüren und somit das Drama beenden? Dies wollten sich 2,75 Millionen Zuschauer ab drei Jahren nicht entgehen lassen, 1,00 Millionen Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahre. Damit lag man vor «Germany’s Next Topmodel» (0,92 Mio.), aber hinter der «Tagesschau» (1,07 Mio. nur im Ersten). Die RTL-Marktanteile bewegten sich bei tollen 11,1 und 18,0 Prozent.Die 45-minütige Dokumentationblickte hinter die Kulissen und zeigte Rückblicke. 1,91 Millionen Zuschauer blieben dran, der Marktanteil wurde mit mauen 7,7 Prozent beziffert. Das Format verbuchte 0,77 Millionen junge Zuschauer, sodass mittelmäßige 12,7 Prozent erzielt wurden.setzte um 22.15 Uhr an und brachte 1,17 Millionen Zuschauer und 5,6 Prozent. Bei den Umworbenen waren nur neun Prozent mit von der Partie.Ein weiteres-Spezial stand um 22.35 Uhr an. „#Why – Warum wir bleiben. Frauen im Krieg“ strahlte RTL aus. Das Ukraine-Special mit Steffen Hallaschka und Reporterin Sophia Maier wollten sich 0,71 Millionen Zuschauer nicht entgehen lassen, das Format sicherte sich lediglich 5,6 Prozent. Bei den jungen Zuschauern wurden 0,27 Millionen generiert, der Marktanteil belief sich auf enttäuschende 7,1 Prozent.