Sony AXN bringt vierte «Yellowstone»-Staffel im Juli nach Deutschland

TV-News

In der preisgekrönten Dramaserie übernimmt Kevin Costner die Rolle des Familienpatriarchen John Dutton. Als neues Cast-Mitglied ist die zweifach Oscar-nominierte Jacki Weaver zu sehen.

Die vierte Staffel der Dramaserieist für den Kabelsender Paramount Network die bisher mit Abstand erfolgreichste Runde gewesen. Das Staffelfinale im Januar verfolgten mehr als zehn Millionen Zuschauer, nun kommt die vierte Season auch nach Deutschland. Der Pay-TV-Sender Sony AXN zeigt die zehn neuen Folgen ab dem 5. Juli immer dienstags um 21:10 Uhr. Im Anschluss an die Ausstrahlung steht die Episode sowie die Episode der Folgewoche auf Abruf in den Sony-AXN-Mediatheken von Vodafone, MagentaTV, Prime Video Channels und in der Schweiz über Blue und UPC zur Verfügung.Die von den Kritikern gefeierte Serie – Quotenmeter schrieb zum Deutschlandstart vor zwei Jahren Folgendes : „«Yellowstone» ist das letzte Einhorn einer ausgestorbenen Art von Fernsehen und eines heute häufig unpopulären Männlichkeitsbilds, dass zwischen Macho und Gentlemen der alten Schule seinesgleichen sucht.“ – ist unter anderem mit Kevin Costner als Patriarch John Dutton besetzt. Neu in der vierten Staffel ist zudem Jacki Weaver dabei. Geschrieben ist das Westerndrama vom Oscar-nominierten Drehbuchautor Taylor Sheridan («Hell or High Water», «Sicario») und John Linson («Sons of Anarchy»).Inhalt der vierten Staffel: Nach dem schockierenden und explosiven Finale der dritten Staffel sinnt die Dutton-Familie nach Rache und Vergeltung. Während die Machtkämpfe zwischen den Stämmen der Ureinwohner, dem Großunternehmen Market Equities, mit der skrupellosen und furchterregenden CEO Caroline Warner (Weaver), weiterhin wüten, müssen die Duttons stärker denn je als Familie zusammenhalten. In diesem Ausnahmezustand nähern sich auch Jamie (Bentley) und sein Vater wieder an, der einen wichtigen Rat für seinen Sohn hat, während zunehmend die Grenzen zwischen „gut“ und „böse“ verschwimmen und die Duttons auf den richtigen Moment warten um brutal zurückzuschlagen.Fans dürfen sich neben der Ausstrahlung der vierten Runde bereits jetzt auf eine Fortsetzung freuen. Paramount Network hat eine fünfte Staffel bereits im Februar bestätigt ( Quotenmeter berichtete ).