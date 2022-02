Formsache: «Yellowstone»-Staffel fünf kommt

US-Fernsehen

Paramount Network hat endlich die neue Staffel bestätigt.

Die sehr erfolgreiche Fernsehseriegeht in die fünfte Runde. Das gab Paramount Network bekannt. Die ausgezeichnete Serie von MTV Entertainment Studios und 101 Studios soll im Mai 2022 produziert werden. Die vierte Staffel erreichte bis zu 14 Millionen Fernsehzuschauer, das Finale im vergangenen Monat wurde von 15 Millionen Menschen gesehen.In «Yellowstone», das von Taylor Sheridan kreiert wurde und von Kevin Costner, einem knurrigen Ranch-Gazillionär, geleitet wird, spielen Kelly Reilly, Cole Hauser, Luke Grimes, Kelsey Asbille, Gil Birmingham, Wes Bentley, Brecken Merrill, Jefferson White, Forrie Smith, Denim Richards, Ian Bohen, Finn Little und Ryan Birmingham, die alle in Staffel fünf zurückkehren werden."Die rekordverdächtige Leistung von «Yellowstone» beweist, dass wir einen kulturellen Nerv getroffen und ein leidenschaftliches Publikum von der Mitte des Landes bis zu jeder Küste entfesselt haben", sagte Chris McCarthy, Präsident und CEO von ViacomCBS Media Networks, in einer Erklärung.