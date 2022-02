The CW bestellt Piloten für «Supernatural» und «Walker»-Prequel

US-Fernsehen

Außerdem hat sich das US-Network The CW entschieden, dass «Gotham Knights» einen Pilotfilm bekommen soll.

Allerhand Neues bietet The CW: Die Fernsehstation hat das «Supernatural»-Prequelfür eine Runde verlängert. Das Projekt, von dem erstmals im Juni 2021 die Rede war, soll einen Pilotfilm bekommen. Robbie Thompson wird das Skript schreiben. Warner Bros. und CBS Studios werden das Format produzieren.Ein Prequel bekommt auch «Walker», das den Namenträgt und im späten 19. Jahrhundert angesiedelt wird. Die wohlhabende Bostonerin Abby Walker, deren Ehemann ermordet wurde, möchte Rache nehmen. CBS Studios wird die Serie produzieren Jared Padalecki gehört zu den zahlreichen Produzenten des Formats.Im Dezember wurde berichtet, dassebenfalls in Arbeit ist. Die Geschichte beginnt nach der Ermordung von Bruce Wayne. Sein rebellischer Adoptivsohn schmiedet eine unwahrscheinliche Allianz mit den Kindern von Batmans Feinden, als sie alle für den Mord am Caped Crusader verantwortlich gemacht werden. Die «Batwoman»-Autoren Natalie Abrams, James Stoteraux und Chad Fiveash stehen hinter dem Projekt, Warner Bros. ist der Produzent.Wasbetrifft, so wurde im Januar berichtet, dass die neue Version der Kultfigur bei The CW in der Entwicklung ist. In der neuen Version geht es um eine junge Latinx-Frau, die Rache für den Mord an ihrem Vater üben will und sich einem Geheimbund anschließt und die Rolle des Zorros annimmt. Sean Tretta, Robert Rodriguez und Rebecca Rodriguez fungieren als Drehbuchautoren und ausführende Produzenten, wobei Rebecca Rodriguez die Regie übernehmen wird, sollte das Projekt fortgesetzt werden.