Quotencheck

Im Januar präsentierte das ZDF vier neue Folgen der britischen Krimi-Serie «Inspector Barnaby».

Während in Großbritannien die 21. Staffel der Krimi-Serie «Midsomer Murders», die hierzulande nach dem Hauptheldenbenannt ist, recht stringent zwischen Januar und März 2020 ausgestrahlt wurde, entschied sich das ZDF , drei der vier Episoden im Januar 2021 zu zeigen und die vierte Folge fast ein Jahr später im Dezember zu senden. Dies hatte den Vorteil, dass die Wartezeit auf Runde 22 deutlich kürzer ausfiel, denn neue Episoden folgten bereits im Januar dieses Jahres. Die Folge in der Adventszeit sahen am späten Sonntagabend 3,25 Millionen Zuschauer, was 15,9 Prozent des Marktes entsprach. Bei den jüngeren Sehern war das Programm mit 0,22 Millionen 14- bis 49-Jährigen nur schwach nachgefragt, hier lag die Sehbeteiligung bei 4,0 Prozent.Die neue Staffel begann dann am 2. Januar mit der Geschichte „Das Wolfmonster von Little Worthy“, die sich 2,95 Millionen Zuschauer nicht entgehen lassen wollten. Daraus ergab sich ein Marktanteil von ordentlichen 14,4 Prozent. Bei den Jüngeren stiegen die Werte auf 0,25 Millionen und 4,6 Prozent. Eine Woche später durchbrach „Die Zierstich-Gesellschaft“ die Drei-Millionen-Marke und landete bei 3,11 Prozent. Auch die Einschaltquote verbesserte sich auf 16,7 Prozent. Die Reichweite bei den jungen Sehern blieb konstant, aber die Quote stieg auf solide 5,7 Prozent.Die dritte Ausgabe mit dem Titel „Alles für die Familie“ holte am 16. Januar die Bestwerte der Staffel. Mit 3,31 Millionen Zuschauern ab drei Jahren verbuchte das Zweite Deutsche Fernsehen einen starken Marktanteil von 17,8 Prozent. Allerdings blieb man in der jungen Zuschauerschaft einmal mehr auf einem überschaubaren Niveau. Die Glanzzeiten, als auch mal die Neun-Prozent-Marke geknackt wurde, liegen weit in der Vergangenheit. An jenem Sonntag schalteten 0,26 Millionen 14- bis 49-Jährige ein, der Marktanteil verharrte bei 5,7 Prozent.„Die Vogelscheuchen-Morde“ beschlossen am 23. Januar die Ausstrahlungsrunde. Der Mainzer Sender sicherte sich 3,15 Millionen Zuschauer und eine Sehbeteiligung von 15,6 Prozent. In der jungen Zuseherschaft ließen die Werte nach, die Reichweite sank auf 0,23 Millionen. Die Einschaltquote bewegte sich bei mäßigen 4,4 Prozent.Im Schnitt sahen die vier neuen Folgen der 22. Staffel 3,13 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, wovon 0,25 Millionen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren waren. Beim Gesamtpublikum lag «Inspector Barnaby» auf einem guten Niveau von 16,1 Prozent. Bei den Jüngeren verbuchte man lediglich 5,1 Prozent und lag damit unterhalb des Senderschnitts. Wann die beiden weiteren Episoden der Staffel, die im Vereinten Königreich im Dezember 2021 gezeigt wurden, hierzulande ausgestrahlt werden, steht derzeit noch nicht fest.