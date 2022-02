Hans Sigl begeistert als «Der Bergdoktor»

Quotennews

Wie schon in den Vorwochen fährt die Serie fantastische Werte ein. Auch «maybrit illner» überzeugt im Spätprogramm.

Die Fans vonmüssen aktuell sehr stark sein. Dr. Martin Gruber, gespielt von Hans Sigl, hat derzeit große private Probleme. Die Mutter seines Kindes, Franziska, liegt hochschwanger im Koma und ihre Mutter will den Arzt wegen Fährlässigkeit anzeigen. Neben Sigl waren Simone Hanselmann und Claudia Wenzel in tragenden Rollen zu sehen.Die Reichweite belief sich am Donnerstag um 20.15 Uhr auf 6,41 Millionen Zuschauer, die Episode „Hochspannung“, verfasst von Nikolai Müllerschön, erreichte einen Marktanteil von starken 19,1 Prozent. Welche Konsequenzen der Bergdoktor mit der Ärztekammer bekam, weil er Franziska Flugtauglichkeit bescheinigte, sahen 0,76 Millionen junge Menschen. Der Marktanteil der Serie belief sich auf 9,5 Prozent.Der neue Parteivorsitzende der Grünen, Omid Nouripour, Martin Schulz (ehemaliger EU-Parlament-Präsident und SPD-Kanzlerkandidat), CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen, die ukrainische Verlegerin Kateryna Mishchenko, der russische Europa-Experte Wladislaw Below und Ulrike Franke (European Council on Foreign Relations) waren Teil von. 2,76 Millionen Zuschauer verfolgten die Diskussion „Putin-Versteher oder Amerika-Freund – Deutschland zwischen den Fronten?“, das Gespräch erreichte einen Marktanteil von 13,9 Prozent. Bei den jungen Zuschauern wurden 0,29 Millionen ermittelt, der Marktanteil lag bei 5,8 Prozent. Illner hatte mit der starken Konkurrenz von RTL und ProSieben zu kämpfen – allerdings nur bei den 14- bis 49-Jährigen.