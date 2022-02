Russland schließt Büro der Deutschen Welle in Moskau

International

Das ging schnell: Wie verschiedene Nachrichtenagenturen am Donnerstagnachmittag berichteten, hat die russische Regierung eine Reaktion auf das Verbot des russischen Senders RT DE in Deutschland gezeigt. Erst am Mittwoch hatte die Kommission für Zulassung und Aufsicht (ZAK) der Medienanstalten dem staatlich finanzierten Sender die Veranstaltung und Verbreitung des Fernsehprogramms untersagt. Nun hat Russland der Deutschen Welle, dem Auslandssender der Bundesrepublik Deutschland, ein Sendeverbot erteilt. Zudem ordnete das russische Außenministerium die Schließung des Korrespondentenbüros in Moskau an und wolle den Mitarbeitern der Deutschen Welle im Land die Akkreditierung entziehen.Die Ausstrahlung des DW-Programms über Satelliten und etwaige andere Verbreitungswege auf dem Gebiet der Russischen Föderation sollen eingestellt werden. Zudem werde ein Verfahren eingeleitet, um die Deutsche Welle zum „ausländischen Agenten“ zu erklären. Darüber hinaus hat man Sanktionen gegen „Vertreter deutscher staatlicher und öffentlicher Strukturen, die an der Einschränkung der Ausstrahlung von RT beteiligt sind", angekündigt. Genauere Details zum weiteren Vorgehen sollen zeitnah geprüft werden.Damit eskaliert der Streit um die Ausstrahlung von RT DE in Deutschland. Die ZAK hatte am Mittwoch auf eine fehlende Sendezulassung verwiesen, die „weder erteilt noch beantragt wurde“. Der Sender verfüge allerdings über eine Lizenz in Serbien, wodurch man sich im Recht sieht auch hierzulande senden zu dürfen. Der Kreml sprach am Donnerstag von einem Angriff auf die Meinungs- und Pressefreiheit. „Die Situation ist vollkommen klar: Einem russischen Massenmedium, ich würde sogar sagen, einem internationalen Massenmedium, wird die Ausstrahlung in Deutschland verboten. Das ist nichts anderes als ein Anschlag auf die Freiheit des Wortes“, sagte Sprecher Dmitri Peskow der Agentur Interfax zufolge.