«Endlich normale Leute»: Ariana Baborie und Till Reiners mit neuem Podcast

Vermischtes

Nach «Jokes» und «Herrengedeck» haben Till Reiners und Ariana Baborie einen neuen Podcast gestartet. Die erste Folge ist bereits seit heute verfügbar.

Im vergangenen Jahr war Till Reiners für den Deutschen Podcast Preis als bester Newcomer für seinen Podcast «Jokes» nominiert gewesen, den er bereits im Juli 2021 beendet hatte. Dennoch verfügt der neue Gastgeber von 3sats «Happy Hour» über eine ausgewachsene Podcast-Erfahrung: Zusammen mit Moritz Neumeier nimmt er seit 2017 den Podcast «Talk ohne Gast auf». Auch Ariana Baborie kann auf fünf Jahre im Geschäft zurückblicken. Zwischen 2016 und 2021 produzierte sie «Herrengedeck – Der Podcast» an der Seite von Laura Larsson. Nun starten Reiners und Baborie ein gemeinsames Projekt, das von Seven.One Audio, der Audio-Tochter der Seven.One Entertainment Group produziert und vermarktet wird.heißt der Podcast, der seit dem heutigen Donnerstag, 3. Februar, auf allen Audio-Plattformen verfügbar ist und den Reiners als „ein Schaumbad mit zwei Unbekannten“ beschreibt. Ariana Baborie und Till Reiners sprechen darin über skurrile Begegnungen, Merkwürdigkeiten von anderen und sich selbst – und über zwischenmenschliche Hürden. Im Mittelpunkt soll dabei immer der Mensch in all seinen Facetten stehen.«Mit [[Endlich normale Leute» erschaffen wir einen Podcast, in dem wir uns mit dem Erlebnispark Mensch mit all seinen Facetten beschäftigen. Skurrile Begegnungen, Merkwürdigkeiten von anderen und uns selbst, seltsame Gewohnheiten, die wir alle teilen - wenn man sowieso schon Mensch ist, kann man auch über Menschen reden", sagt Ariana Baborie über das Konzept des Audioformats. Till Reiners fügt an: „Ich freue mich, gemeinsam mit Ariana sämtlichen Fragen des Lebens auf den Grund zu gehen. Für mich ist unser Podcast wie ein Schaumbad mit zwei Unbekannten, die man nicht mehr gehen lassen möchte. Endlich normale Leute."