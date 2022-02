Jan Hofer fällt wegen Corona-Infektion aus

Köpfe

Für Hofer wird Pinar Atalay in der kommenden Woche einspringen.

«RTL Direkt»-Moderator Jan Hofer hat sich mit dem Corona-Virus angesteckt und kann daher in der kommenden Woche nicht die Nachrichtensendung präsentieren, die sich dank «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» in einem absoluten Quotenhoch befindet. RTL bestätigte die Infektion und versicherte gleichzeitig, dass es Jan Hofer „soweit gut“ gehe und nur leichte Erkältungssymptome zeige.Für Hofer wird in der kommenden Woche seine Kollegin Pinar Atalay einspringen, die dem ehemaligen «Tagesschau»-Sprecher eine schnelle Genesung wünscht: „Erst einmal gute Besserung vom gesamten Team an Jan! Zum Glück hat er einen milden Verlauf. Wir freuen uns, wenn er dann bald wieder bei RTL Direkt an Bord ist“, wird sie in einer RTL-Mitteilung zitiert.Auch Jan Hofer meldete sich in einer kurzen Videobotschaft zu Wort und zeigte sich in einem kurzärmligen Poloshirt. Er sagte, dass es ihn fast gewundert hätte, wenn es ihn nicht erwischt hätte. Aktuell liegen die Inzidenzzahlen in Deutschland auf einem Rekordhoch, täglich kommen neue Höchststände hinzu was Neuinfektionen angeht. Hofer bedankte sich für die vielen Genesungswünsche. Mir geht es gut, ich habe leichte Erkältungssymptome und das war’s“, so Hofer. Er hoffe, dass er bald wieder dabei sein werde. Wann dies der Fall sein wird, steht selbstredend noch nicht fest und hängt von Hofers Genesung ab.«RTL Direkt» fährt dank des Dschungels derzeit so hohe Marktanteile wie nie zuvor ein. Seit dem Start der Reality-Show sendet die Nachrichtensendung zwar erst ab 23:10 Uhr, holt dabei aber Marktanteile von bis zu 33,2 Prozent. Auch die Reichweite beträgt derzeit mehr als drei Millionen Zuschauer.