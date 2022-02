Discovery und BT Group in Gesprächen für neuen Sportstreamer

England

Bekommt DAZN in Großbritannien neue Konkurrenz? Offenbar planen Discovery und die BT Group einen neuen Sport- und Unterhaltungsstreamer auf die Beine zu stellen.

Das britische Telekommunikationsunternehmen BT Group hat am Donnerstag bekannt gegeben, dass man „exklusive Verhandlungen mit Discovery“ aufgenommen habe, um ein neues Sport-Joint-Venture in Großbritannien zu gründen. Das Angebot solle neben Sport auch Platz für Unterhaltungsformate bieten. Das neue Unternehmen wäre ein 50/50-Joint Venture, das BT Sport mit Eurosport UK zusammenbrächte. Das neue kombinierte Unternehmen würde sich weiterhin dafür einsetzen, die bestehenden großen Sportübertragungsrechte von BT Sport beizubehalten, während BT Sport-Kunden Zugang zu den Sport- und Unterhaltungsinhalten von Discovery, einschließlich der Discovery+-App, erhalten würden, hieß es in einer Mitteilung von BT Group.Beide Unternehmen planen, den Dienst noch in diesem Jahr an den Start zu bringen, weshalb BT Group und Discovery anstreben die Gespräche noch Anfang des ersten Quartals abzuschließen. Ein Rollout steht selbstredend unter Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden. Kürzlich wurde auch über eine Übernahme von BT Sport durch den Streamingdienst DAZN für 800 Millionen US-Dollar berichtet. Allerdings wurde dies von keiner der Parteien bestätigt.„Das geplante Joint Venture mit Discovery, Inc. würde ein aufregendes neues Sportübertragungsunternehmen für das Vereinigte Königreich schaffen und als perfektes Zuhause für unser BT-Sportgeschäft dienen“, erklärt Marc Allera, CEO von BT Consumer. „Mit einem gemeinsamen Streben nach Wachstum sowie der Kombination unserer erstklassigen Sportressourcen mit den Premium-Sport- und Unterhaltungsinhalten von Discovery werden unsere Kunden von noch mehr Inhalten an noch mehr Orten profitieren.“BT Sport besitzt exklusive Live-TV-Rechte für Großbritannien und Irland an 52 Spielen der Premier League pro Saison, der UEFA Champions League, der UEFA Europa League, der UFC, der National League, der Ligue 1, der Serie A, des European Rugby Challenge Cup, des Premiership Rugby Cup und der MotoGP , die FIH Hockey World League und WWE. Sie sind auch der offizielle Sendepartner des European Rugby Champions Cup und des Premiership Rugby.