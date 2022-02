Tom Ellis unterschreibt für Miniserie «Washington Black»

US-Fernsehen

Der Star aus «Lucifer» wird künftig bei dem Disney-Dienst Hulu zu sehen sein.

Der «Lucifer»-Star Tom Ellis hat sich der Besetzung der von Sterling K. Brown geleiteten limitierten Serievon Hulu angeschlossen und spielt den Steam-Punk-Erfinder Christopher "Titch" Wilde. Ellis gesellt sich zu einer bereits angekündigten Besetzung, zu der Ernest Kingsley Jr. als Washington Black, Eddie Karanja als junger Washington Black, Iola Evans als Tanna Goff, Edward Bluemel als William "Billy" McGee, Sharon Duncan-Brewster als Miss Angie und Brown als Medwin Harris gehören.«Washington Black» ist eine epische Abenteuerserie mit neun Episoden, die auf dem gleichnamigen Roman von Esi Edugyan basiert. Sie folgt den außergewöhnlichen Abenteuern von George Washington "Wash" Black, einem elfjährigen Jungen auf einer Zuckerplantage in Barbados, der fliehen muss, nachdem ein schockierender Tod sein Leben zu zerstören droht.Laut Hulu und Studio 20th Television ist «Washington Black» die Geschichte eines einzigartigen jungen Mannes: ein blinder Passagier auf einem Piratenschiff, der sich in einen Anfänger verwandelt, ein unerschrockener Erforscher von unbekanntem Territorium, ein Überlebender der Tundra, der Wüste und der hohen See, ein Ingenieur, ein Erfinder, ein Künstler.