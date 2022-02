Hulu macht mit FOX Geschäfte

Vermischtes

Der neue Kontrakt sieht vor, dass «The Masked Singer» gestreamt wird.

Obwohl das Network FOX vor einiger Zeit Tubi als Streamingdienst kaufte, hat man nun mit der Disney-Tochter Hulu einen Vertrag geschlossen, dass zahlreiche non-fiktionale Shows gestreamt werden sollen. Dazu kommen noch zahlreiche Serien, die außerhalb der Saison gestreamt werden dürfen. Zu den unscripted Serien, die im Rahmen der Vereinbarung auf Hulu gestreamt werden, gehören «The Masked Singer», «Lego Masters», «I Can See Your Voice», «Name That Tune», «The Masked Dancer», «Gordon Ramsay's 24 Hours to Hell and Back», «MasterChef» und «MasterChef Junior».Hulu wird auch die Animationskomödiemit Lisa Kudrow, Will Forte, Clea DuVall, Nat Faxon, Sharon Horgan, Tony Hale, Sam Richardson und Jason Mantzoukas in den Hauptrollen streamen. HouseBroken wird von Kapital Entertainment und Fox Entertainment produziert und von Fox' Animationsstudio Bento Box Entertainment animiert."Dieser Vertrag ist eine stolze Fortsetzung der Partnerschaft zwischen Fox und Hulu. Hulu ist weiterhin ein großartiger Ort für Fans, um die kultigen, viel diskutierten Geschichten und Charaktere von Fox nachzuholen und sogar neu zu entdecken", sagte Charlie Collier, CEO von Fox Entertainment. "Willkommen, Joe Earley – eine weitere großartige Ergänzung unserer Partnerschaft."