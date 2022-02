«SEAL Team» bekommt eine sechste Runde

US-Fernsehen

Das wird die zweite Staffel sein, die für Paramount+ produziert wird.

Vier Jahre lang war die Action-Serieim Programm von CBS beheimatet. Doch mit der fünften Staffel wechselte das Format zum Streamingdienst Paramount+, dieser hat nun die Produktion einer sechsten Staffel in Auftrag gegeben. Die Serie verfolgt das berufliche und persönliche Leben der Eliteeinheit der Navy SEALs, die die gefährlichsten und riskantesten Missionen, die die USA von ihnen verlangen kann, trainieren, planen und ausführen."Wir freuen uns sehr, «SEAL Team» für eine weitere Staffel auf Paramount+ begrüßen zu dürfen", so Nicole Clemens, Präsidentin von Paramount Plus Original Scripted Series. "Die treue Fangemeinde der Serie ist der Serie in ihr neues, exklusives Zuhause gefolgt, und sie hat sich als leistungsstarker Titel für den Dienst erwiesen, der konstant in den Top10 der meistgesehenen Originalserien zu finden ist. Wir können es kaum erwarten, dass die Fans sehen, was unser brillantes Kreativteam in der nächsten Staffel für Team Bravo auf Lager hat!"David Boreanaz spielt die Rolle von Jason Hayes, dem angesehenen und intensiven Teamleiter, an der Seite von Max Thieriot, Neil Brown Jr., AJ Buckley und Toni Trucks. Boreanaz ist nicht nur Hauptdarsteller, sondern auch ausführender Produzent. Spencer Hudnut, Christopher Chulack, Sarah Timberman, Carl Beverly und Mark Owen sind ebenfalls ausführende Produzenten. CBS Studios produziert.