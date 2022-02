«The Voice Kids» wechselt zum Jubiläum den Sendeplatz

TV-News

Wie schon in den Anfangsjahren des Casting-Formats wird die zehnte Staffel immer freitags zu sehen sein. Los geht es bei Sat.1 im März.

Im vergangenen Jahr belegteerstmals den Sendeplatz am Samstagabend, was nach 2017 den zweiten Sendeplatzwechsel darstellte. Damals wechselte der Kids-Ableger von «The Voice of Germany» vom Freitag auf den Sonntag. Zur Jubiläumsstaffel, deren Start Sat.1 am Dienstag für den 4. März ankündigte, geht es demnach zurück zu den Anfängen, wo die Castingshow 2013 einst loslegte. Die zehnte Runde wird somit den einstigen Sendeplatz um 20:15 Uhr einnehmen.In der Jury sitzen wie schon im Vorjahr Alvaro Soler, Wincent Weiss sowie Michi Beck und Smudo. Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß, deren Teammitglied Egon aus Berlin die neunte Staffel gewann, kehrt unterdessen auf einen der roten Drehstühle zurück. Ihren Platz übernimmt ESC-Gewinnerin von 2010 und langjähriger «The Voice Kids»-Coach Lena Meyer-Landrut, die seit Beginn des Formats als Coach fungierte und nur die Staffeln fünf, sechs und neun ausließ. Auch die ehemaligen Coaches Max Giesinger und Henning Wehland sind zum Jubiläum bei den "Blind Auditions" mit von der Partie. Moderiert wird die zehnte Staffel «The Voice Kids» von Thore Schölermann und Melissa Khalaj.Sat.1 hat für das zehnjährige Jubiläum zudem einige Künstler angekündigt, die durch «The Voice Kids» ihren Durchbruch schafften. Mike Singer, Chiara Castelli, Benicio Bryant, Iggi Kelly und Leonie Greiner (Loi) performen in der Jubiläumsstaffel. Als Online-Faces sind Vorjahressieger Egon Werler und Social-Media-Star Keanu Rapp eingeplant.Warum die Bildergarten-Entertainment-Produktion erneut den Sendeplatz wechselt, ist nicht ganz klar, denn die neunte Staffel lief für Sat.1 recht erfolgreich. Im Schnitt sahen 1,87 Millionen Zuschauer die zehn Folgen. Die durchschnittlichen Marktanteile beliefen sich auf 6,2 Prozent bei allen und 10,1 Prozent in der Zielgruppe. Gewiss, die Reichweite gab im Vergleich zu 2020 erneut nach, damals waren im Schnitt 2,30 Millionen dabei. Die Einschaltquote in der Zielgruppe verbesserte sich aber recht deutlich von damals 8,8 Prozent. Ob der seit Jahren andauernde Reichweitenverlust mit dem neuerlichen Sendeplatzwechsel gestoppt werden kann, zeigt sich ab März, wenn es bei Joyn neben der aktuellen Folge nach Ausstrahlung der ersten "Blind Audition" für Joyn-Plus-Nutzer bereits die nächste Folge exklusiv eine Woche vorab zu sehen gibt.