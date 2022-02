«Dungeons & Dragons»-Serie: Thurber übernimmt die Regie

US-Fernsehen

Entertainment One hat einen kreativen Direktor gefunden.

Rawson Marshall Thurber wird die kommende Live-Action-Serievon Entertainment One kreativ betreuen, bestätigte ein Vertreter von eOne dem US-Blatt ‚Variety‘. Thurber wird das Drehbuch für den Pilotfilm schreiben, Regie führen und die Serie produzieren, die auf dem beliebten Fantasy-Rollenspiel-Franchise von Wizards of the Coast, einer Tochtergesellschaft von Hasbro, basiert.Die einstündige Serie wird eines der ersten Projekte sein, die im «Dungeons & Dragons»-TV-Universum angesiedelt sind, das bei eOne in Planung ist, seit das Indie-Studio 2020 von Hasbro übernommen wurde. eOne hat kürzlich die Produktion eines unbetitelten «Dungeons & Dragons»-Spielfilms abgeschlossen, der gemeinsam mit Paramount produziert und finanziert wird.Der Film wurde von Jonathan Goldstein und John Francis Daley geschrieben und inszeniert und war das erste Projekt im Rahmen eines First-Look-Deals zwischen eOne und dem ehemaligen Marvel Studios Executive Producer Jeremy Latcham. In dem Film spielt Chris Pine die Hauptrolle, zu den weiteren Darstellern gehören Regé-Jean Page, Michelle Rodriguez, Hugh Grant, Sophia Lillis, Justice Smith, Daisy Head und Chloe Coleman. eOne wird den Film in Großbritannien und Kanada vertreiben, während Paramount den Vertrieb für den Rest der Welt übernimmt.