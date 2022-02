Univision und Televisa gründen Content-Giganten

Wirtschaft

Die spanischsprachigen Unternehmen möchte gemeinsam einen Medienkonzern erschaffen.

Televisa und Univision haben ihre bahnbrechende Transaktion abgeschlossen, eine lang erwartete Fusion, die nun ein spanischsprachiges Medien- und Inhaltsunternehmen schaffen wird, das 100 Millionen Spanischsprachige in den USA und Mexiko erreichen wird. Das neue Unternehmen mit dem Namen "TelevisaUnivision" wird das geistige Eigentum der vier Fernsehkanäle von Televisa, der 27 Pay-TV-Kanäle, des Filmstudios Videocine, der SVOD-Plattform Blim TV, der Rundfunknetze von Univision und UniMás, der neun spanischsprachigen Kabelnetze, der 59 Fernsehsender, der 57 Radiosender und der AVOD-Plattform PrendeTV zusammenführen.Kurz gesagt, TelevisaUnivision besitzt nun die größte spanischsprachige Programmbibliothek der Branche mit rund 300.000 Stunden an Inhalten. Das vereinte Unternehmen wird außerdem im Jahr 2022 einen globalen Streaming-Dienst einführen, der sowohl kostenlose als auch Premium-Abonnements sowie kreative Partnerschaften mit Eugenio Derbez, Selena Gomez, Maria Dueñas, Mario Vargas Llosa und Santiago Limón umfassen wird. Sowohl Televisa als auch Univision hatten diese Pläne sowie die Fusionsvereinbarung bereits im April letzten Jahres bekannt gegeben. Die Integration wird mehr Potenzial für die Erschließung der spanischsprachigen Weltbevölkerung freisetzen, die ein Gesamt-BIP von etwa sieben Billionen Dollar repräsentiert."Die Kombination der Inhalte von Televisa und Univision, den beiden führenden Medienunternehmen aus den beiden größten spanischsprachigen Märkten der Welt, hat ein Unternehmen mit enormem Potenzial geschaffen", sagte Alfonso de Angoitia, Executive Chairman des TelevisaUnivision Board of Directors, heute in einer Erklärung. "Mit unserem attraktiven Finanzprofil und unserer Innovationsgeschichte ist TelevisaUnivision bereit, die Branche zu revolutionieren, indem wir den Zuschauern auf der ganzen Welt das umfassendste spanischsprachige Inhaltsangebot bieten."