Tele 5 schickt «SchleFaZ» im März in die nächste Runde

TV-News

Außerdem plant der Discovery-Sender gemeinsam mit Oliver Kalkofe und Peter Rütten den Spin-off «KulFaZ» mit den kultigsten Filmen aller Zeiten.

Zu Beginn des neuen Jahres mussten Fans des Fernseh-Satirikers Oliver Kalkofe eine schlechte Nachricht verdauen, denn der Komiker bestätigte, dass es von «Kalkofes Mattscheibe» keine neuen Folgen geben werde. Der Sender Tele 5 bestätigte dem ‚Express‘, dass man sich auf „kein übereinstimmendes Konzept zur Fortführung des Formats“ einigen konnte. Kalkofe bleibt dem Sender dennoch erhalten, denn wie die zu Discovery gehörende TV-Station am Dienstagvormittag bekannt gab, hat man die Zusammenarbeit mit Oliver Kalkofe verlängert. Auch mit Peter Rütten, mit dem Kalkofe das beliebte Formatpräsentiert, hat seinen Vertrag verlängert.Dementsprechend wird es im Frühjahr auch eine neue Runde der «Schlechtesten Filme aller Zeiten» geben, die am 18. März beginnt. Persifliert werden dann immer freitags die Filmeund zum Abschluss der Action-Horror-Thriller, bei dem die heutigen Superstars Charlie Sheen, Laura Dern und George Clooney mitspielten. Neben der «SchleFaZ»-Reihe, die von Kalk TV in Kooperation mit fairworks Medienproduktion produziert wird, sieht die Vertragsverlängerung der beiden auch einen ersten Spin-off vor. Die, kurz, sollen noch in diesem Jahr bei Tele5 Premiere feiern.„Es gibt nur noch wenige Kultformate im deutschen Fernsehen: Die «SchleFaZ»-Reihe, die ‘Schlechtesten Filme aller Zeiten’ mit Oliver Kalkofe und Peter Rütten, zählt zweifelsohne zu diesen TV-Phänomenen. Wir freuen uns sehr, diesen Erfolg fortzusetzen und mit neuen kreativen Ideen und Ansätzen bei den ‚Kultigsten Filmen aller Zeiten‘ sogar noch erweitern zu können“, freut sich Tele-5-Senderchef Alberto Horta:„Ich freue mich sehr, dass wir zusammen mit Tele 5 weiterhin viele weitere wunderbare grottenschlechte Filme präsentieren und die «SchleFaZ»-Idee mit dem «KulFaZ»-Ableger sogar noch weiterspinnen und auch mal in die andere Richtung drehen dürfen”, sagt Oliver Kalkofe und ergänzt mit Blick auf die kommende Frühjahrsstaffel: „Für die bevorstehende Frühjahrsstaffel haben wir wie immer mit viel Liebe und Inbrunst vier komplett unterschiedliche, phänomenal vergeigte Filme ausgesucht, die wir dem Publikum nicht vorenthalten können.”„Niemand von uns hätte doch zu Beginn gedacht, dass ausgerechnet beschissene Filme die Zuschauer so begeistern”, so Peter Rütten. „Auch 2022 werden wir wieder zahlreiche Streifen mit dem Prädikat 'Besonders miserabel' auszeichnen. «SchleFaZ» bringt die Leute vor den Fernseher und zudem auf Twitter zusammen. Das ist schon eine großartige Leistung von uns und vor allem den Fans, denen wir in Zukunft auch die kultigsten Filme aller Zeiten vorstellen dürfen.”