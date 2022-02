Primetime-Check

Wie lief es für den Olympia-Abend im Ersten? Konnten die Sitcoms bei ProSieben überzeugen?

Für ProSieben läuft es am Montagabend weiterhin mau, denn die Sitcom-Reihe bestehend ausundperformten erneut unterhalb des Senderschnitts. Der junge Nerd verbuchte 0,91 Millionen Zuschauer und 7,7 Prozent in der Zielgruppe. Die anschließende zweite Chuck-Lorre-Produktion des Abends wollten ab 20:45 Uhr nur noch 0,64 Millionen sehen. Der Marktanteil bei den Umworbenen sank auf 5,6 Prozent. Zwei Folgen der gelben Springfield-Familie sorgten im Anschluss noch für jeweils 0,58 Millionen Zuschauer, die Einschaltquoten bewegten sich nun bei 6,0 und 6,6 Prozent. Für «Family Guy» ging es ab 22:05 Uhr erneut bergab. Die Reichweite stürzte auf 0,37 Millionen, der Zielgruppenanteil sank auf 5,4 Prozent.Ähnlich mager sah es bei Sat.1 aus, woim Programm war. Die Maddie-Doku verzeichnete 0,81 Millionen Zuschauer und Marktanteile von 2,7 Prozent bei allen und 6,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Der anschließende Talk generierte ab 22:05 Uhr noch 0,58 Millionen Seher und Sehbeteiligungen von 2,4 und 5,2 Prozent. Kabel Eins setzte auf die Filmeundund markierte Reichweiten von 0,87 und 0,57 Millionen. In der Zielgruppe brachte man es auf 4,8 und 4,5 Prozent.Bei RTL lief es dagegen super:unterhielt 4,15 Millionen Zuschauer und sicherte sich Marktanteile von 14,0 Prozent insgesamt und 14,7 Prozent bei den Umworbenen.behielt danach noch 4,00 Millionen, die Marktanteile stiegen auf 21,7 und 31,6 Prozent. VOX setzte auf einen-Doppelpack und fuhr 1,40 und 0,49 Millionen ein. In der Zielgruppe standen 8,5 und 4,3 Prozent auf der Uhr.lockten 0,82 und 0,93 Millionen zu RTLZWEI. In Grünwald durfte man sich über 6,3 und 6,8 Prozent in der Zielgruppe freuen.Das reichweitenstärkste Programm gab es am Montagabend im ZDF zu sehen,sicherte sich ein 7,09-millionenköpfiges Publikum und Marktanteile von 23,3 und 8,1 Prozent. Dasinformierte anschließend noch 4,94 Millionen. Die Quoten beliefen sich nun auf 18,3 und 9,3 Prozent. Das Erste setzt auf die Dokuund die Diskussionsrunde. Um 20:15 Uhr schalteten 3,20 Millionen die blaue Eins ein, den Plasberg-Talk verfolgten ab 21:00 Uhr 2,95 Millionen. Beim Gesamtpublikum standen erst 10,4, dann 10,2 Prozent zu Buche. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag die Sehbeteiligung zunächst bei 12,3, danach bei 7,4 Prozent.