Doku-Soaps bei VOX und RTLZWEI: Grünwald jubelt, Köln siegt

Quotennews

«Goodbye Deutschlands» gegen «Die Geissens»: Beide Formate performen derzeit sehr gut, doch VOX hatte einmal mehr die Nase vorne.

Seit Beginn des Jahres liefern sich VOX und RTLZWEI ein Doku-Soap-Duell am Montagabend, wobei der Kölner Sender mitzu meist das bessere Ende für sich hat. Lediglich einmal mussten sich die Auswanderer gegengeschlagen geben. Während der Sender mit der roten Kugel konstant mehr als eine Million Zuschauer einfährt, wartet der Grünwalder Reality-Sender noch auf den Durchbruch, den die „schrecklich glamouröse Familie“ im vergangenen Jahr noch reihenweise schaffte. Immerhin: In der Zielgruppe läuft es für Robert und Carmen Geiss weiterhin stark.Am letzten Tag des Januars musste sich die Millionärs-Familie aber erneut den Auswanderern geschlagen geben, denn die zweistündige «Goodbye Deutschland»-Ausgabe, die das Publikum unter anderem nach Grand Canaria, Thailand und Mallorca entführte, wollten 1,40 Millionen VOX-Zuschauer sehen, der Kölner Sender belegte damit solide 4,7 Prozent des Gesamtmarktes. In der Zielgruppe standen 0,60 Millionen Umworbene und gute 8,5 Prozent Sehbeteiligung auf dem Papier. RTLZWEI und «Die Geissens» durften sich mit ihrer Doppelfolge über 0,82 und 0,93 Millionen Zuschauer insgesamt freuen – Einstellung des Staffelrekords. In der Zielgruppe sahen jeweils 0,46 Millionen den Millionärs-Alltag in Dubai. Die Marktanteile bewegten sich bei ordentlichen 2,7 und 3,6 Prozent insgesamt sowie sehr guten 6,3 und 6,8 Prozent bei den werberelevanten Sehern.Während es bei VOX um 22:15 Uhr eine weitere «Goodbye Deutschland»-Ausgabe – eine Wiederholung von vor zwei Jahren –, sendete RTLZWEI eine Zweitverwertung von. VOX generierte eine Reichweite von 0,49 Millionen, beim Grünwalder Sender blieben 0,41 Millionen dran. In der Zielgruppe siegte VOX mit 4,3 Prozent knapp gegenüber 3,9 Prozent, die RTLZWEI markierte.