Weiterhin maue Werte für «DSDS»

Quotennews

Die RTL-Castingshow kann mit dem Vorsingen nicht überzeugen. Stattdessen fahren Sonja und Daniel gute Werte ein.

Am Dienstagabend strahlte RTL bereits die vierte neue Ausgabe vonaus. Die Sendung mit den Juroren Florian Silbereisen, Ilse DeLange und Tony Gad sicherte sich 2,27 Millionen Fernsehzuschauer, die ersten drei Sendungen verbuchten 2,65, 2,29 und 2,33 Millionen Zuschauer. Ausgabe vier verzeichnete einen Marktanteil von 7,9 Prozent. Bei den Umworbenen verbuchte der Sender 0,78 Millionen und 11,0 Prozent Marktanteil – somit lag man einmal mehr auf Senderschnitt.fährt auch in der zweiten Woche ganz gute Werte ein. Inzwischen verbucht die Kölner Fernsehstation Reichweiten zwischen dreieinhalb bis viereinhalb Millionen Zuschauer. Am Dienstagabend erreichte die Sendung nun 4,03 Millionen, die Sendung mit Sonja Zietlow und Daniel Hartwich generierte einen Marktanteil von 22,1 Prozent. Bei den jungen Leuten standen 1,33 Millionen Zuschauer auf dem Papier, sodass man sich über 28,0 Prozent freuen konnte.Innerhalb des Dschungelcamps gab es eine neue Ausgabe von. Die Nachrichtensendung aus Berlin wollten sich 3,55 Millionen Zuschauer nicht entgehen lassen, der Marktanteil lag bei 21,6 Prozent. Mit 1,16 Millionen jungen Zuschauern fuhr man 26,7 Prozent Marktanteil ein.