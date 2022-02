ABC suspendiert Whoopi Goldberg

Köpfe

Die Schauspielerin und Moderatorin hat sich mit Äußerungen über den Holocaust nicht gerade beliebt gemacht.

Der Fernsehsender ABC suspendierte die bekannte Schauspielerin und Moderatorin Whoopi Goldberg, die sagte, der Holocaust habe „nichts mit der Rasse zu tun“ gehabt. Der Sender sperrte sie für zwei Wochen an der Moderation der täglichen Talkshow «The View». Das Originalzitat lautete: „It's not about race. Es geht um die Unmenschlichkeit des Menschen gegenüber dem Menschen"."Mit sofortiger Wirkung suspendiere ich Whoopi Goldberg für zwei Wochen wegen ihrer falschen und verletzenden Kommentare", heißt es in einer Erklärung, die Kim Godwin, Präsidentin von ABC News, zugeschrieben wird. "Whoopi hat sich zwar entschuldigt, aber ich habe sie gebeten, sich Zeit zu nehmen, um über die Auswirkungen ihrer Äußerungen nachzudenken und zu lernen. Die gesamte ABC News Organisation steht in Solidarität mit unseren jüdischen Kollegen, Freunden, Familien und Gemeinden"."Gestern in unserer Sendung habe ich mich also falsch ausgedrückt", sagte Goldberg zu Beginn der Sendung. "Ich habe gesagt, dass es beim Holocaust nicht um Rasse ging, sondern um die Unmenschlichkeit des Menschen gegenüber dem Menschen. Aber es geht tatsächlich um Rasse, denn Hitler und die Nazis hielten die Juden für eine minderwertige Rasse. Nun, Worte sind wichtig, und meine sind da keine Ausnahme.“