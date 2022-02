«Neben der Spur» kann Rekord nicht toppen

Quotennews

Den achten Film der Reihe mit Ulrich Noethen und Juergen Maurer sahen mehr als sieben Millionen Zuschauer.

Seit 2015 ist die Krimi-Reiheim Programm des Zweiten Deutschen Fernsehens. Im Schnitt erscheint jedes Jahr ein neuer Film, in dem Ulrich Noethen und Juergen Maurer die Hauptrollen übernehmen – 2016 waren es zwei, 2019 verzichtete das ZDF auf eine Ausstrahlung. Am Montag war nun der insgesamt achte Titel der Serie zu sehen.wollten sich um 20:15 Uhr 7,09 Millionen Zuschauer ab drei Jahren nicht entgehen lassen. Damit belegte der Mainzer Sender sagenhafte 23,3 Prozent des Gesamtmarktes. Bei den 14- bis 49-Jährigen verbuchte die von Josef Rusnak geschriebene und inszenierte Geschichte ein 0,59-millionenköpfiges Publikum und gute 8,1 Prozent Marktanteil.Damit war für «Neben der Spur» allerdings kein neuer Rekord drin, dieser wurde im vergangenen Jahr eingefahren. Den Titel „Schließe deine Augen“ sahen am 25. Januar 2021 8,07 Millionen Zuschauer, womit das ZDF 24,1 und 10,6 Prozent einfuhr. Damals schalteten 0,96 Millionen junge Seher ein. Um 22:15 Uhr stand dann die Free-TV-Premiere vonauf dem Programm. Den Actionfilm, der im Original «Cold Pursuit» ► heißt, verfolgten bis Mitternacht 2,77 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile beliefen sich nun auf 15,7 Prozent bei allen und 6,0 Prozent bei den Jüngeren.Nach einem kurzen «heute journal update» ging um 0:15 Uhr der Dokumentarfilmauf Sendung. Die über 90-minütige Reportage von Lea Becker, die sich mit den Teenagern Celia, Filip und Umito befasste, die Teil des deutschen Snowboard-Cross-Nationalteams im Skiinternat Oberstdorf im Allgäu sind und eines Tages auf Medaillenjagd gehen wollen, sahen sich zu später Stunde nur noch 0,22 Millionen Zuschauer an. Das Nachtprogramm sorgte für keine guten Quoten, es wurden miserable 3,9 und 2,7 Prozent ausgewiesen.