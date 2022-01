Sportcheck

Der Darts-Sport bleibt weiterhin ein prominenter Teil im Angebot von DAZN und Sport1. Dennoch gibt es schon bald neue Konkurrenz für den Sport-Streamer, denn Christian Seifert arbeitet mit Axel Springer zusammen.

Die Programm-Highlights der kommenden Tage:

DAZN hat die PDC-Darts-Rechte um weitere fünf Jahre bis einschließlich 2026 verlängert und zeigt somit auch weiterhin die Darts-WM, die Premier League Darts und alle weiteren PDC Major Events live. Neu dazu kommt ab 2022 die komplette PDC European Tour. Und auch Free-TV-Zuschauer haben allen Grund zur Freude, denn Sport1 hat seine Kooperation mit dem Sportstreamer verlängert und baut den Übertragungsumfang mittels einer Sublizenz sogar noch aus. In den nächsten fünf Jahren zeigt man somit weiterhin die WM als Highlight sowie zahlreiche weitere Major-Turniere im Free-TV sowie auf seinen digitalen Plattformen zeigen. Darüber hinaus sind ab sofort pro Jahr auch vier hochkarätige Events der PDC Europe in Deutschland und dem nahegelegen Ausland Bestandteil der Vereinbarung.„Die Fortsetzung unserer umfangreichen Darts-Kooperation mit DAZN ist für Sport1 nach dem Erwerb der Bundesliga-Rechte ein weiterer großer und wichtiger Schritt in eine erfolgreiche Zukunft – und eine tolle Nachricht für alle Fans“, erklärte Olaf Schröder, Vorstandsvorsitzender der Sport1 Medien AG und Vorsitzender der Geschäftsführung der Sport1 GmbH. Gemeinsam wolle man die Erfolgsgeschichte von Darts in Deutschland weiterschreiben. Das Potenzial im deutschsprachigen Raum sei riesig und auch die deutschen Spieler seien auf einem sehr guten Weg. „Mit unserer großflächigen Berichterstattung im Free-TV und auf unseren Digitalplattformen werden wir diese positive Entwicklung in den nächsten fünf Jahren weiter vorantreiben“, so Schröder.Der langjährige Geschäftsführer der DFL Deutsche Fußball Liga, Christian Seifert, und Axel Springer haben sich zusammengetan, um eine neue Streamingplattform auf den Markt zu bringen, die auf Ligenwettbewerbe und Einzelsportevents außerhalb von König Fußball zugeschnitten ist. Der Start sei für Herbst 2023 geplant. In einer Mitteilung heißt es, dass das Ziel des gemeinsamen Unternehmens sei, „für Millionen von deutschen Sportfans, die sich für Ligen und Sportarten jenseits des Fußballs begeistern, eine neue mediale Heimat zu schaffen“. Der Fokus soll vor allem auf Sportarten wie Handball, Basketball und Eishockey liegen, deren Wahrnehmung und Wertschätzung gesteigert werden soll. Das Angebot richte sich direkt an den Endkunden, soll jedoch auch über bereits im Markt verfügbare Plattformen erhältlich sein. Ein Markennamen hat das Start-up noch nicht, dessen Gründer Seifert ist und Axel Springer eine Mehrheitsbeteiligung hält, er solle aber im Laufe des Jahres bekanntgegeben werden. „Axel Springer ist seit jeher nah dran am Sport und aufgrund der Erfahrung bei der Umsetzung komplexer digitaler Projekte sowie durch die große Stärke bei Vermarktung und Vertrieb der perfekte Partner für diese ambitionierte Unternehmung“, kommentierte Seifert sein neues Projekt.Die Handball-EM offenbarte es zuletzt, dass sich der Handball-Sport an großer Beliebtheit beim Fernsehpublikum erfreut. Wohl auch deshalb zeigt Sport1 das EM-Qualifikationsspiel der DHB-Frauen gegen die Niederlande am 3. März um 18.30 Uhr live im Free-TV. Diesmal geht´s um die Damen, die zu den Europameisterschaften 2022 im November in Slowenien, Nordmazedonien und Montenegro fahren wollen. Gegner in Krefeld sind ausgerechnet die Weltmeisterinnen von 2019. Allerdings scheiterten sie bei der WM 2021 frühzeitig – während Deutschland ins Viertelfinale kam, dort gegen Spanien verlor.DAZN beendet ein weiteres Bundesliga-Format, das erst zu dieser Spielzeit ins Leben gerufen wurde. Nach «Tippitaka» wird das Vorschau-Format– kurz «TGIF» – nicht mehr im Portfolio des Streamers zu sehen sein. Darüber berichtete der Branchendienst ‚DWDL‘. Wegen Fußball-Sendungen wird es dennoch zu keinem Mangel kommen, denn mit der Analyse-Showam späten Sonntagabend sowie, das für Bundesliga am Montag steht, bleibt den Zuschauern eine Vielzahl an Sendungen erhalten.Pay-TV-Sender Sky zeigt am Samstag, 5. Februar, ab 20.45 Uhr live und exklusiv dasder NHL in Las Vegas mit dem deutschen Superstar Leon Draisaitl von den Edmonton Oilers. Moritz Lang und Marc Behrenbeck sind für Sky Sport News live vor Ort, Olivier Zwartyes kommentiert das Spiel. Die All-Star Skills sind bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag ab 1.30 Uhr zu sehen. Bis einschließlich 2024/25 wird Sky rund 300 Spiele pro Saison live übertragen. Aktuell sind zu sehen: In der Nacht auf Dienstag, 1. Februar, 01.30 Uhr: Detroit Red Wings – Anaheim Ducks; in der Nacht auf Mittwoch, 2. Februar, 01.00 Uhr: New York Rangers – Florida Panthers; in der Nacht auf Donnerstag, 3. Februar, 01.00 Uhr: Washington Capitals – Edmonton Oilers.Der Sport-Sender präsentiert vom 3. bis 12. Februar die. Das Endspiel und die beiden Halbfinals, für die der Champions-League-Gewinner FC Chelsea und der CONMEBOL-Libertadores-Sieger SE Palmeiras aus Sao Paulo in Südamerika bereits qualifiziert sind, laufen exklusiv im deutschen Free-TV, die restlichen Partien gibt es auf der neuen Multisport-Streaming-Plattform Sport1Extra zu sehen. In den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) sind zudem die Teams CF Monterrey (Mexiko), AS Pirae (Tahiti), al-Hilal SFC (Saudi-Arabien) und al-Ahly SC (Ägypten) sowie der Meister des Gastgeberlands al-Jazira Club mit dabei.Und noch ein Rückblick: sporttotal.tv hat vergangenes Wochenende, als die Bundesliga pausierte, alle Partien des 23 Spieltages der Fußball-Regionalliga West übertragen. Der Streaming-Anbieter sieht das als Testlauf für die kommende Saison, in der sporttotal.tv alle Fußballspiele der Regionalliga West mit ihren vielen Traditionsvereinen wie aktuell Preußen Münster, Rot-Weiß Oberhausen, Alemannia Aachen, Wuppertaler SV oder KFC Uerdingen exklusiv im Angebot haben wird. Das Topspiel dieses Spieltags zwischen Aufstiegsaspirant Rot-Weiß Essen und Verfolger Fortuna Köln wurde jedoch bereits vor dem Wochenende abgesagt.* Montag, 16.00 Uhr: Snooker (Main Tour, Finale des German Masters, Eurosport)* Montag, 18.45 Uhr: Eintracht Braunschweig - SC Verl (Fußball, 3. Liga, MagentaTV)* Montag, 23.10 Uhr: Sport und Talk aus Hangar 7 (Show, Berichte vor Olympia, ServusTV)* Dienstag, 01.30 Uhr: Boston Celtics - Miami Heat (Basketball, NBA, DAZN)* Dienstag, 18.40 Uhr: Saudi Tour (Radsport, 1. Etappe, Eurosport)* Dienstag, 20.00 Uhr: VfB Suhl - Schwarz-Weiß Erfurt (Volleyball, Bundesliga der Damen, Sport1)* Dienstag, 20.45 Uhr: FC Barcelona - Bayern München (Basketball, Euroleague, MagentaTV)* Mittwoch, 13.00 Uhr: Mixed Doubles (Curling bei den Olympischen Spielen, Eurosport)* Mittwoch, 19.00 Uhr: Valencia-Rundfahrt (Radrennen, 1. Etappe, Eurosport)* Mittwoch, 19.45 Uhr: Alba Berlin - UNICS Kasan (Basketball, Euroleague, MagentaTV)* Mittwoch, 19.50 Uhr: Morabanc Andorra - Hamburg Towers (Basketball, Eurocup, MagentaTV)* Mittwoch, 20.20 Uhr: Umana Reyer Venedig - ratiopharm Ulm (Basketball, Eurocup, MagentaTV)* Donnerstag, 03.30 Uhr: Kurzprogramm (Eiskunstlaufen der Herren bei den Olympischen Spielen, Eurosport)* Donnerstag, 09.30 Uhr: Japan - Schweden (Eishockey der Damen bei den Olympischen Spielen, Eurosport)* Donnerstag, 18.45 Uhr: Löwen Braunschweig - s. Oliver Würzburg (Basketball, Bundesliga, MagentaTV)* Donnerstag, 20.15 Uhr: FC Bayern München - Maccabi Tel Aviv (Basketball, Euroleague, MagentaTV)* Donnerstag, 20.15 Uhr: World Seniors Championship (Darts, 1. Tag, Sport1)* Freitag, 12.10 Uhr: Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele (ZDF)* Freitag, 18.45 Uhr: SC Freiburg 2 - Viktoria Köln (Fußball, 3. Liga, MagentaTV)* Freitag, 20.30 Uhr: Hertha BSC - VfL Bochum (Fußball, Bundesliga, DAZN)* Samstag, 04.00 Uhr: Abfahrt der Herren (Ski alpin bei den Olympischen Spielen, ZDF)* Samstag, 10.00 Uhr: Mixed-Staffel (Biathlon bei den Olympischen Spielen, ARD)* Samstag, 12.35 Uhr: Normalschanze (Skispringen der Damen bei den Olympischen Spielen, ARD)* Samstag, 17.45 Uhr: medi Bayreuth - Hamburg Towers (Basketball, Bundesliga, Magenta TV)* Samstag, 20.30 Uhr: FC St. Pauli Hamburg - SC Paderborn (Fußball, 2. Bundesliga, Sport1)* Sonntag, 12.45 Uhr: 1860 München - Eintracht Braunschweig (Fußball, 3. Liga, MagentaTV)* Sonntag, 13 Uhr: Normalschanze Herren (Skispringen bei den Olympischen Spielen, ZDF)* Sonntag, 14.15 Uhr: Einsitzer der Herren (Rodeln bei den Olympischen Spielen, ZDF)* Sonntag, 15.30 Uhr: Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen (Fußball, Bundesliga, DAZN)