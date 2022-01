«Master of Sweets» überholt Sat.1-Programm zur Finalshow

Quotennews

Diese Woche ging das Duell der beiden Vorabendprogramme recht deutlich aus. Dennoch steigerte sich auch das Ergebnis von «Leben leicht gemacht» im Vergleich zu den vergangenen Wochen.



In der vergangenen Woche zog RTL im Vorabend-Duell gegen Sat.1 den Kürzeren. Diese Woche war allerdings nun das Finale der Pastissiershowim Programm, wofür sich die Sendung auf den bisherigen Bestwert von 1,62 Millionen Fernsehende steigerte und einen Sprung auf akzeptable 6,5 von zuletzt mauen 5,4 Prozent machte. Ein ähnliches Bild zeigte sich in der Zielgruppe, denn auch hier war die Reichweite mit 0,49 Millionen Jüngeren so hoch wie nie zuvor. Auch hier wurde der Sender nun mit zufriedenstellenden 9,0 Prozent Marktanteil belohnt.Sat.1 konnte mit der Abspecksoapmit diesen Werten nun nicht mehr mithalten, ließ sich aber dennoch nicht nach unten drücken. Auch hier war das Publikum mit 1,44 Millionen Menschen so groß wie noch nie in dieser Staffel. Die 5,9 Prozent Marktanteil lagen zudem erstmals über dem Senderschnitt. Bei den 0,45 Millionen Werberelevanten kamen zudem gute 8,5 Prozent zustande, was ebenfalls einen Bestwert darstellte.Das ZDF setzte tagsüber auf Wintersport, musste aber diese Woche auf das sonst so überzeugende Biathlon-Programm überzeugen. Und tatsächlich wurde, gegensätzlich zu den vergangenen Sonntagen, so die Marke von vier Millionen Zuschauern nicht geknackt. Am besten lief hingegen das Skispringen mit 3,54 Millionen Zuschauer, womit eine starke Sehbeteiligung von 21,1 Prozent eingefahren wurde. Die 0,42 Millionen 14- bis 49-Jährigen sicherten sich zudem herausragende 12,5 Prozent.