Die Olympischen Winterspiele in Peking sind Vergangenheit. Die Abschlussfeier am Sonntagnachmittag war noch einmal sehr gefragt. Die NHL bei ProSieben Maxx feierte dagegen einen mageren Einstand.

Die Programm-Highlights der kommenden Tage:

Was waren das doch für tolle Erfolge der deutschen Sportler bei Olympia – vor allem in der Eisrinne. Doch ausgerechnet Rodeln, Skeleton oder Bobfahren sind ja eigentlich nicht die Sportarten, die Millionen vor den Fernseher locken. Dagegen blieben die Medaillen in den Disziplinen, die das Volk am liebsten schaut, weitestgehend aus. Biathlon, Ski alpin, Eishockey, ja sogar Curling lockte bei den Spielen früherer Jahre die Leute vor das TV-Gerät. Trotzdem lief auch heuer wieder überwiegend Biathlon quotentechnisch richtig gut. Schlussfeier und Rückblick lockten im Ersten am Sonntag immerhin auch nochmal knapp über drei Millionen Zuschauer vor den Fernseher. Die Marktanteile lagen bei 20,7 und 18,4 Prozent bei allen Zuschauern und grandiosen 13,4 und 14,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.Kaum ist die Football-Saison zu Ende, schon zeigt ProSieben Maxx Sonntagabend auf diesem frei gewordenen Sendeplatz Eishockey aus der NHL. Los ging es mit der Partie der Pittsburgh Penguins gegen Carolina Hurricanes. An die Erfolge des eiförmigen Leders kann das US-Eishockey aber (noch) nicht anknüpfen. Gerade mal ein Prozent Marktanteil verbuchte die Partie im Durchschnitt. Die Gesamtreichweite betrug im Schnitt 0,12 Millionen. Am Sonntag, den 27.02., ab 18.45 Uhr gibt es die nächste Chance auf bessere Quoten. Dann treffen die Edmonton Oilers auf die Carolina Hurricanes.Bereits letzten Freitag veröffentlichte DAZN die zweite Staffel der Doku-Serie. Darin geht es um die Straßenkicker Änis Ben-Hatira, Chinedu Ede, Patrick Ebert, Ashkan Dejagah und Kevin-Prince Boateng und ihren Werdegang vom Nachwuchs zum Profifußballer. Zu Wort kommen mit Michael Preetz, Fredi Bobic und Falko Götz Akteure aus dem Umfeld der Hertha, aber auch Matthias Sammer, Horst Hrubesch oder Hermann Gerland. Die erste Staffel debütierte im vergangenen Dezember und war laut DAZN der erfolgreichste Start eines DAZN Originals aller Zeiten in der DACH-Region und ließ somit Serien wiehinter.Und nun kündigt auch RTL+ eine ähnliche Doku an:heißt sie und läuft ab dem 10. März. Kevin-Prince Boateng spielt auch hier eine Rolle, genauso aber die aktuellen Nationalspieler Robin Gosens und Vincenzo Grifo (Italien). In der Dokumentation erinnern sich die Kicker und ihre Wegbegleiter an die Opfer, die sie für den Erfolg bringen mussten. Produziert wurde die Doku von We Are Era in Kooperation mit Vertical Social Club.Die seit diesem Monat neuen Preise für Neukunden, fast 30 statt knapp 15 Euro im Monat, machen DAZN plötzlich recht teuer. Doch der Discounter Aldi hat darauf hingewiesen, dass Sportfans mit Prepaid-Karten der Verdoppelung aus dem Weg gehen können. Denn die wurden bislang nicht teurer und sind auch bei anderen Händlern noch verfügbar. Und Gutscheine sind noch drei Jahre nach dem Kauf einlösbar. Interessierte sollten also möglichst schnell zuschnappen, denn mit den Prepaid-Karten erwirbt man die Nutzung für einen Monat respektive drei Monate. Die Karte für einen Monat kostet 14,99 Euro, die für drei Monate 44,99 Euro. Mit den Gutscheinen kann ein DAZN Abonnement direkt gekauft oder verlängert werden.Der Automobilclub von Deutschland e.V. (AvD) ist neuer Partner von Sport1 und macht dort denmobil. Denn das Bühnenprogramm «Doppelpass on Tour powered by AvD» startet nun. Genauso wie das, das ab Sonntag, 13. März, 21:45 Uhr in seine dritte Saison geht. Diesen Montag, 21. Februar, ab 20:00 Uhr, läuft die zweite «Doppelpass»-Auftaktshow im Zeltpalast im Deutsche Bank Park in Frankfurt am Main. Moderator ist Thomas Helmer. Eine 90-minütige Zusammenfassung der ersten Show vom Tag zuvor zeigt Sport1 am Freitag, 25. Februar, ab 22:00 Uhr im Free-TV.* Montag, 15.30 Uhr: Main-Tour (Snooker, European Masters, Eurosport)* Montag, 18.45 Uhr: TSV 1860 München - Hallescher FC (Fußball, 3. Liga, Magenta TV)* Montag, 19.00 Uhr: Südafrika - Deutschland (Hockey, Pro League der Herren, DAZN)* Montag, 21.45 Uhr: Doppelpass (Fußball-Talk, 2. Bundesliga, Sport1)* Dienstag, 11.45 Uhr: UAE Tour (Radsport aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, Eurosport)* Dienstag, 18.00 Uhr: Waspo Hannover - CN Marseille (Wasserball, Champions League, Sport1)* Dienstag, 19.15 Uhr: Kölner Haie - Eisbären Berlin (Eishockey, DEL, Magenta TV)* Dienstag, 20.45 Uhr: Füchse Berlin - Biddasoa Irun (Handball, European Legue, DAZN)* Dienstag, 21.00 Uhr: Chelsea London - Lille OSC (Fußball, Champions League, Amazon)* Mittwoch, 19.15 Uhr: Düsseldorfer EG - EHC München (Eishockey, DEL, Magenta TV)* Mittwoch, 20.45 Uhr: THW Kiel - Montpellier HB (Handball, Champions League, DAZN)* Donnerstag, 19.00 Uhr: u.a. Frisch Auf Göppingen - TSV Hannover-Burgdorf (Handball, Bundesliga, DAZN)* Donnerstag, 21.00 Uhr: Glasgow Rangers - Borussia Dortmund (Fußball, Europa League, Achtelfinale, Rückspiel, RTL)* Freitag, 15.50 Uhr: Weltcup aus Hinzenbach (Skispringen, Damen, Eurosport)* Freitag, 19.00 Uhr: u.a. ERC Ingolstadt - Pinguins Bremerhaven (Eishockey, DEL, Magenta TV)* Freitag, 20.30 Uhr: TSG Hoffenheim - VfB Stuttgart (Fußball, Bundesliga, DAZN)* Freitag, 22.30 Uhr: u.a. Hannover 96 - Holstein Kiel (Fußball, 2. Bundesliga, Zusammenfassung, One)* Samstag, 10.30 Uhr: Abfahrt der Damen (Ski alpin, Weltcup aus Crans-Montana, ARD)* Samstag, 13.30 Uhr: Sprint, Freistil (Langlauf, Weltcup der Damen aus Lahti, Eurosport)* Samstag, 14.00 Uhr: SV Meppen - VfL Osnabrück (Fußball, 3. Liga, NDR)* Samstag, 15.30 Uhr: u.a. SC Freiburg - Hertha BSC (Fußball, Bundesliga, Sky)* Samstag, 18.00 Uhr: Detroit Pistons - Boston Celtics (Basketball, NBA, DAZN)* Samstag, 20.15 Uhr: TVB 1898 Stuttgart - Bergischer HC (Handball, Bundesliga, DAZN)* Samstag, 20.30 Uhr: Dynamo Dresden - Darmstadt 98 (Fußball, 2. Bundesliga, Sport1)* Sonntag, 09.00 Uhr: Slalom der Herren (Ski alpin, Weltcup aus Garmisch, Das Erste)* Sonntag, 12.15 Uhr: Rallye-WM (2. Rennen der Saison aus Schweden, Servus TV)* Sonntag, 15.55 Uhr: Skispringen der Herren (Einzel aus Lahti, ARD)* Sonntag, 17.30 Uhr: FC Chelsea - FC Liverpool (Fußball aus England, Finale des EFL-Cups, DAZN)* Sonntag, 17.30 Uhr: FC Augsburg - Borussia Dortmund (Fußball, Bundesliga, DAZN)* Sonntag, 18.45 Uhr: Edmonton Oilers - Carolina Hurricanes (Eishockey, NHL, ProSieben Maxx)