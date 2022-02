DMAX bringt den «Germinator» ab März zurück

TV-News

Manfred Gilow ist als deutscher Polizist in Texas unterwegs und wird dabei von DMAX begleitet. Ab März zeigt der Sender neue Folgen von «Der Germinator».

Unter dem etwas unschmeichelhaften Namenist Manfred Gilow DMAX-Zuschauern bekannt, denn erst steht in der gleichnamigen Sendung als Chief of Police vor der Kamera. Als deutscher Polizist in Texas soll er für bei der Verbrechensbekämpfung für Recht und Ordnung sorgen. Ab dem 1. März ist er dabei in acht neuen Folgen zu sehen, die der Discovery-Sender immer dienstags um 21:15 Uhr ausstrahlt.In den neuen Episoden haben Gilow und sein Team in der texanischen Kleinstadt Hawkins alle Hände voll zu tun, wie DMAX verspricht. Denn einst segneten Ölquelle Hawkins mit Wohlstand, doch davon ist heute kaum noch was geblieben, stattdessen kann die Stadt eine hohe Kriminalstatistik vorweisen, darunter Drogendelikte, Diebstähle und häusliche Gewalt. Direkt in der ersten Folge der neuen Staffel wird es brenzlig: Am Ortsausgang von Hawkins wird ein Feuer gemeldet. Die Einsatzkräfte müssen schnell handeln, damit sich die Flammen nicht weiter ausbreiten. Denn in der Umgebung gibt es jede Menge Ölpipelines. Und auch der Verkehr will kontrolliert werden. Polizeichef Manfred Gilow und sein Kollege Eric Tuma kontrollieren in der „School Zone“. Denn früh am Morgen, wenn die Kids zum Unterricht erscheinen, sind dort maximal 30 Meilen pro Stunde erlaubt. Autofahrern, die sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzungen halten, droht ein saftiges Bußgeld.Produziert wirdim Auftrag von Discovery Deutschland unter der Leitung von Tatiana Laageward, VP Programming & Content, und Producer Georg Schierl. Als Produktionsfirma zeichnet die Fabiola GmbH für das Format verantwortlich.