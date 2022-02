«Spotlight»: Drehstart für sechste Staffel erfolgt

TV-News

Seit der vergangenen Woche laufen die Dreharbeiten für 13 neue Folgen, die erstmals eine Episodenlänge von 22 Minuten haben werden.

Mehr als ein Jahr ist es schon her, dass beim Kindersender Nickelodeon eine neue Folge der Serieüber die Bildschirme flimmerte. Nun hat die zuständige Produktionsfirma UFA Serial Drama bekannt gegeben, dass derzeit 13 neue Folgen erstmals mit einer Episodenlänger von 22 Minuten entstehen. Der Drehstart erfolgte vor einer Woche am 14. Februar. Nach der längeren Pause kehren bekannte Gesichter, aber auch große Gaststars auf. Außerdem soll es neue Talente geben, wie es in der Ankündigung heißt.Als neue Kulisse für die Berlin School of Arts dient das FEZ-Berlin, das in Kooperation mit der Landesmusikakademie ihre Räumlichkeiten für die neue Staffel zur Verfügung stellt. Mit neuen Tanzsälen, einem Tonstudio, einer großen Konzerthalle, Kino und Schwimmbad soll die neue Location neue Möglichkeiten für die Schüler um Greta (Chiara Tews), Rocco (Malcom Meckert), Emily (Nevena Schöneberg) und Sam (Jerome Weinert) bieten, ihre Träume vom Erfolg als Tänzer, Sänger oder Schauspieler zu verfolgen und dabei Spaß zu haben. Das neue Schuljahr bringt auch zwei neue Schüler an die BSA: Lenny (German Shulga) kann wie kein anderer mit Worten umgehen – perfekt für den neuen Kurs Creative Writing. Und mit Luna (Carlotta Truman) gewinnt die Schule ein neues Gesangstalent und die Clique ganz schnell eine neue Freundin.Auf der anderen Seite des Lehrerpults wird das Kollegium durch Mina (Shari Gall) erweitert, die den Gesangsunterricht übernimmt. Auch Tanzlehrerin Anna (Mareike Zwahr) ist neu, sie unterrichtet die Beginnerklasse für Tanz. Larissa (Leonie Pollok), Mads (Mike Leon Lichtenberg), Milan (Simon Zeller) und Lasse (Esmael Agostinho) komplettieren das Ensemble von «Spotlight». Für die neue Staffel sind zudem zahlreiche Gaststars angekündigt. Darunter befinden sich unter anderem die TikTok-Größen JulesBoringLife und Twenty4Tim, Sängerin Lotte, die Band HE/RO und die Unternehmerin, Choreographin und Autorin Nikeata Thompson. Auch «GZSZ»-Legende Wolfgang Bahro sowie die «Spotlight»-Allstars Lisa Küppers, HeyMoritz, Luana Knöll und Lea Mirzanli kehren als Gaststars zurück an die BSA.„Egal auf welcher Plattform, «Spotlight» ist ein Erfolgsformat, das in der sechsten Staffel noch mal ein Stückchen erwachsener wird. Wir freuen uns auf 13 x 22 Minuten voller neuer Impulse, neuer Talente und jeder Menge Herz, Musik, Tanz und aufregender Geschichten“, ist Steffen Kottkamp, Brand Director Kids & Family Central Europe bei Paramount, gespannt auf die neue Runde. Bis diese auf die Bildschirme kommt, startet «Spotlight» ab dem 1. März einen eigenen Sender beim Streamingdienst Pluto TV . Dort gibt es alle bisherigen fünf Staffeln der Sendung zu sehen.Produziert werden die neuen Folgen erneut von UFA Serial Drama in Zusammenarbeit mit Nickelodeon und VIS. Die Redaktion von «Spotlight» liegt bei Wiebke Werner (Nickelodeon). Produzentin ist Helga Löbel (UFA Serial Drama), Producer ist Florian Boesel (UFA Serial Drama).