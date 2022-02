«9-1-1: Lone Star»: Lisa Edelstein verlässt die Serie

US-Fernsehen

Nach zwei Jahren wird die Schauspielerin nicht mehr Teil des Formats sein.

Am Montag mussten sich die Fernsehzuschauer von Lisa Edelstein verabschieden, die rund zwei Jahre zum Ensemble der Seriegehörte und die Frau von Rob Lowes Figur verkörperte. Sie war zugleich auch Mutter von TK Strand, einem Feuerwehrmann in der Serie.Edelstein ist am besten bekannt für ihre Rolle als Lisa Cuddy in der Fox-Serie «House» sowie für ihre Rollen in Bravos «Girlfriends», NBCs «The West Wing» (in der sie neben Lowe die Hauptrolle spielte) und Netflix' «The Kominsky Method», neben vielen anderen.Ihr Debüt bei «Lone Star» gab sie in der Premiere von Staffel zwei im Januar 2021. In der zweiten Staffel hatte sie eine wiederkehrende Rolle und war in sieben der 14 Episoden der Staffel zu sehen. In der derzeit ausgestrahlten dritten Staffel war sie in zwei der ersten sieben Episoden zu sehen, wobei die kommende achte Episode ihre letzte sein wird.