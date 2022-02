Sport1 Extra bündelt Sportsender mit 24/7 Sports Pack

Vermischtes

Das neue Paket-Angebot umfasst die Sportsender Sportdigital Fussball, Motorvision.TV, fight24 HD, EDGEsport und Sport1+.

Im vergangenen Herbst startete Sport1 die Streamingplattform Sport1 Extra gestartet, um Sportfans in Deutschland, Österreich und der Schweiz ein umfangreiches Livestream- und On-Demand-Angebot an Sportarten und Wettbewerben zu bieten. Nachdem das Angebot zu Beginn vor allem seinen Fokus auf Volleyball legte, hat der Sender nun ein neues Paket gestartet, das die Sender Sportdigital Fussball, Motorvision .TV, fight24 HD, EDGEsport und Sport1+ umfasst. Der „24/7 Sports Pack“, so der Name des Angebots, kostet 7,90 Euro im Monat und soll sich demnächst um More Than Sports TV erweitern lassen. Die Erweiterung werde gerade vorbereitet, ließ Sport1 in einer Mitteilung wissen.Mit dem „24/7 Sport Pack“ verspricht der Spartensender „mehr als 800 internationale Top-Fußball-Spiele je Saison via Sportdigital FUSSBALL, packenden Motorsport, spektakuläre Supersportwagen, Motorräder, Oldtimer Reportagen via Motorvision.TV, Kampfsport und Boxen via fight24 HD, Trendsportarten wie Skateboarden, Snowboarden, Mountain Biken via EDGEsport, dazu ausgewählte MLB-Partien, internationales Eishockey und internationaler Fußball via Sport1+“. So gibt es am 19. März beispielsweise via Motorsport.TV die Übertragung der IMSA Sportscar Championship mit den zwölf Stunden von Sebring/Florida.Sport1+ bietet in den kommenden Wochen die besten Duelle aus der schottischen und belgischen Fußball-Liga sowie Eishockey mit der Svenska Hockeyligan (SHL), deren Hauptrunde in den Endspurt vor den Playoffs geht. Bei fight24 HD gibt es im Februar unter anderem Europas größte MMA-Serie KSW sowie das Hamburger Kickbox-Eventund Striking MMA beiBei EDGEsport kommen Fans des Outdoor-, Action- und Extremsports auf ihre Kosten. Am 26. und 27. Februar findet die Enduropale Du Touquet, ein Motorrad-Rennen entlang des Ärmelkanals an der französischen Küste, statt. Das Enduro-Rennen ist das größte Rennen Europas und das längste Sandrennen der Welt. Mehr als 2000 Fahrer nehmen an dem Rennen zwischen Dünen und Meer teil.