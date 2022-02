«The sweet Taste»: Sat.1 produziert «The Taste»-Spin-off

TV-News

Der Ableger wird es im nächsten Jahr ausgestrahlt. Im Spätsommer sollen aber neue Ausgaben von «The Taste» folgen – es ist die zehnte Staffel.

Bei Sat.1 war im vergangenen Jahr nicht alles rosig und ist es mit Blick auf die neue Programmschiene am Donnerstag noch immer nicht. Dennoch kann der sich im Umbruch befindende Privatsender auch ein paar Erfolg vorweisen – allen voran die Kochshow «The Taste», die im Vorjahr seine erfolgreichste Staffel feierte. Mit einem Staffelschnitt von 11,0 Prozent in der Zielgruppe können die Verantwortlichen um Senderchef Daniel Rosemann mehr als zufrieden sein. Daher ist nur Formsache, dass es im kommenden Spätsommer eine zehnte Staffel geben wird, wie Sat.1 am Wochenende bestätigt hat.Doch nicht nur das, Sat.1 plant auch einen Spin-off der erfolgreichen Programmmarke., so der Titel des Ablegers, soll sich auf Süßspeisen wie Tiramisu, Himbeer-Creme, Apfelstrudel mit Vanille-Eis oder buntes Sommerobst-Gratin konzentrieren. Profi- und Hobby-Köche können hier zeigen, was sie in der süßen Küche draufhaben und auf den kleinen Löffel zaubern können.Die Produktion soll im Sommer 2022 starten, weshalb nun die Bewerbungsphase gestartet ist. Wie die Muttersendung wird auch «The sweet Taste» von der Redseven Entertainment produziert. Bis die süßen Folgen ins Fernsehen kommen, wird es allerdings noch etwas dauern. Eine Ausstrahlung ist für 2023 geplant. Dann haben die besten Talente die Chance ihre Kreationen von einer „hochkarätigen Jury“ probierten zu lassen, wie es in einer Sat.1-Mitteilung heißt. Zu gewinnen gibt es ein Preisgeld über 25.000 Euro.